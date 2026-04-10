Spillverdenens mest legendariske hekser

HQ

10. Ashley (WarioWare)

Dette er kanskje det nærmeste vi kommer en tradisjonell heks, og i WarioWare-serien representerer hun alt vi forbinder med fenomenet, med et snev av Sabrina the Teenage Witch i tillegg. Dessverre blir vi ikke så godt kjent med henne, men takket være fenomenale minispill med heksetema, et herlig design og massevis av attitude, havner hun på en tiendeplass på listen.

9. Vivian (Paper Mario: The Thousand-Year Door)

Mens den nevnte karakteren er en knallhard kvinne som tror på seg selv, er Vivian en helt annen type. Hun er søt som sukker og ganske vennlig, og vi husker med glede historien der hun til slutt vendte seg mot sine Shadow Sirens-søstre. Denne heksen behersker både ild- og skyggemagi og har en inntagende sjarm som gjorde henne til en fanfavoritt, og mange av oss håper hun snart vender tilbake til Marios vidunderlige verden.

8. Den hvite heksa (Ni no Kuni)

En gang var hun en ung dronning med gode intensjoner, men dessverre ble sinnet hennes korrumpert. Dette forvandlet henne til en mektig heks som er verdig dette Ghibli-inspirerte eventyret, der hun nå forsøker å ødelegge verden og erstatte den med noe bedre. Med et design som er både eterisk og truende, ble hun en virkelig minneverdig og tragisk antagonist som etterlot seg et varig inntrykk lenge etter at rulleteksten var ferdig.

7. Morrigan (Dragon Age)

En tvers igjennom mørk og mystisk formskifter med mye attitude hører naturlig hjemme på denne listen. Hun vokste opp i Korcari Wilds, der hennes ganske kyniske verdenssyn ble sementert, og Claudia Blacks suverene stemmeskuespill ga henne et vell av personlighet, noe som gjorde henne til en karakter å regne med også utenfor spillserien. Jeg vil gå så langt som å si at Morrigan ikke bare er en heks, men noe av et ikon når det gjelder komplekse kvinnelige karakterer, som heldigvis er mer vanlige i spill i dag.

6. Baba Yaga (Rise of the Tomb Raider)

Mange savnet det sannsynligvis, men Baba Yaga dukket opp i et stykke DLC for Rise of the Tomb Raider. En klassisk heks fra slavisk folklore, som flyr i en kjele og bor i et hus bygget på fuglebein. Det tilførte et litt skremmende og overnaturlig tema til Laras eventyr, men konseptet med en levende legende passet selvfølgelig som hånd i hanske. Baba Yaga ga dermed Tomb Raider en overnaturlig vri som føltes frisk - og minneverdig.

5. Lulu (Final Fantasy X)

En annen ekte fanfavoritt og kanskje spillets mest populære figur. Vi snakker om en tøff, sarkastisk kvinne med et skjult hjerte av gull - kledd i en ikonisk gotisk kjole med masse belter og som slåss med magiske dukker. Hva er det ikke å elske? Lulus personlighet gjennomgår også en reise underveis, og i et litt barnslig eventyr ble hun den mer modne figuren som kombinerte styrke, stil og følelsesmessig dybde. Sammen med Cloud Strife burde hun være seriens mest ikoniske karakter.

4. Ranni the Witch (Elden Ring)

Måneprinsessen Ranni (et elsket barn har mange navn) ble raskt en fanfavoritt da Elden Ring ble utgitt for to år siden. Vi snakker om en eksepsjonelt kald skapning med et nesten majestetisk utseende, som har oppsyn med en av spillets mest omtalte oppdragslinjer og også kan skilte med en bunnsolid bakgrunnshistorie. Ranni er ikke bare en skikkelig kul figur; hun skiller seg også ut takket være sine fire armer (dobbelt så bra som to, vil jeg tro), og føles nesten revolusjonerende med sin egen agenda som fikk oss til å stille spørsmål ved hele The Lands Between.

3. Gruntilda (Banjo-Kazooie)

Her har vi kanskje den mest ikoniske heksen i hele spillhistorien. Vi snakker om grønn hud, en spiss hatt, et kosteskaft og en ondskapsfull personlighet som gjør henne både morsom og truende. I Banjo-Kazooie tvang hun oss gjennom en rekke kreative og humoristiske baner i et forsøk på å stoppe henne. Og det er vi rett og slett takknemlige for. Hennes herlige kjeft og groteske design gjør henne til en nostalgibombe av aller beste sort, og det er nok til å sikre henne en bronsemedalje.

2. Yennefer av Vengerberg (The Witcher-spillene)

Yennefer har vært heldig. Hun ble portrettert svært godt i spillene, og var en av de få virkelig vellykkede karakterene selv i Netflix' mye utskjelte TV-serie. Med sitt ravnsvarte hår og sin stålsatte holdning er hun noe av en legemliggjøring av "selvtillit", og hun har også et vell av fascinerende bakgrunnshistorier å dykke ned i. CD Projekt Red har gjort en strålende jobb med å gi henne digitalt liv, og Yennefer er tøff, intelligent, sårbar og utrolig stilig - kort sagt en heks som ikke unnskylder seg for hvem hun er. Og det er vi takknemlige for; ellers hadde hun ikke havnet så høyt oppe på listen.

1. Bayonetta (Bayonetta)

De av dere som vet det, vet det. Nummer én måtte selvsagt være den nakne (jepp, mer om det om et øyeblikk) heksen Bayonetta. Hun kom som en virvelvind inn på scenen allerede i det første spillet, og har fortsatt å briljere siden. Det hudnære antrekket hennes er faktisk hennes eget hår, og med en kattelignende eleganse har hun danset seg gjennom horder av fiender i utallige over-the-top actionsekvenser. Bayonetta er ikke bare en sanseløst brutal heks; hun er også morsom, selvsikker, feminin og ikonisk. Kort sagt, kronen på verket blant alle spillhekser.