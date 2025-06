Splitgate 2 utvikler rammet av permitteringer til tross for nylig lansering av oppfølger

HQ

Det virker som om lanseringen av Splitgate 2 ikke akkurat har gått helt etter planen i kommersiell forstand, til tross for mange spillere. Vi sier dette fordi utvikleren 1047 Games i et innlegg på LinkedIn har kunngjort permitteringer som berører et ubestemt antall ansatte i studioet.

Innlegget forklarer at målet med 1047 er å fortsette å rette ressurser mot å gjøre Splitgate 2 til det best mulige spillet det kan være, alt mens det ser ut til å støtte sine ansatte og de som er berørt av permitteringene ved å hjelpe dem med å sikre nye roller andre steder.

Dette er ikke alt, for å overvinne denne perioden med turbulens, har 1047s grunnleggere Ian Proulx og Nicholas Bagamian bestemt seg for å sette sine egne lønninger på pause for å sikre at neste fase av spillet blir oppfylt.

Den fullstendige kunngjøringen sier følgende: "I dag skilte vi oss med en liten gruppe verdsatte 1047 Games-teammedlemmer. Vi perfeksjonerer fortsatt spillopplevelsen Splitgate 2 som svar på tilbakemeldinger fra samfunnet, og vi omdirigerer ressurser for å bygge det beste spillet for spillerne våre. Vi er triste over å se våre lagkamerater gå, og vi jobber aktivt for å hjelpe dem med å sikre nye muligheter. I tillegg har våre medgrunnleggere Ian Proulx og Nicholas Bagamian valgt å ikke ta ut lønn når vi nå skal levere neste fase av prosjektet. Takk til alle som har bygget sammen med oss - det er trist å si farvel, og vi hadde ikke vært her uten dere.

"Til alle som spiller Splitgate 2, vi fortsetter å jobbe hardt for å levere flere ting vi vet at dere vil elske. Vi er forpliktet til å bygge dette spillet på lang sikt."

Vi likte tiden vår med Splitgate 2, som vår anmeldelse vitner om, selv om inntektsgenereringen var litt bratt og overveldende.