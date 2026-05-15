Square Enix er klar over at de må gjøre noe for å få yngre spillere til å oppdage Final Fantasy

Tidligere i år avslørte Circana-analytiker Mat Piscatella at amerikanske spillere under 30 år ikke er spesielt interessert i Final Fantasy-serien, men at det heller er eldre spillere som liker serien. I praksis betyr dette at publikummet deres bare vil fortsette å krympe i fremtiden.

Square Enix selv er godt klar over dette, og i et intervju med Nintenderos (oversatt ved hjelp av Copilot), Naoki Hamaguchi, hovedutvikler for den nye Final Fantasy VII remake-trilogien, hadde dette å si om sine neste skritt :

"Når Final Fantasy VII-nyinnspillingsprosjektet nærmer seg slutten, ønsker jeg å innfri forventningene til fansen som ønsker enda mer dybde i denne verdenen og dens karakterer. Samtidig er jeg veldig klar over behovet for å vurdere hvordan vi kan utvide potensialet til Final Fantasy-serien som helhet for neste generasjon."

Tidligere i år sa en annen Final Fantasy-veteran, Naoki Yoshida, omtrent det samme. Det er derfor tydelig at dette er noe som bekymrer Square Enix og er noe de holder et øye med. Hvordan de vil lykkes med dette, gjenstår imidlertid å se.

Hva tror du ville vært en god måte å få nye fans til å oppdage Final Fantasy-serien på?