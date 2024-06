Square Enix fullfører Erdrick Trilogy med Dragon Quest I & II HD-2D Remake i 2025

Som vi fortalte deg i forhåndsvisningen vår er Dragon Quest III HD-2D Remake posisjonert (i det minste narrativt) som en prequel til de to første delene av serien, utgitt på 1980-tallet. Og like etter å ha bekreftet utgivelsesdatoen 14. november, overrasket Square Enix oss med å bekrefte ryktene om at både Dragon Quest I og Dragon Quest II også ville få HD-2D-behandling.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake Dragon Quest I og Dragon Quest II vil bli utgitt som en enkeltpakke med begge spillene i 2025, og for øyeblikket kan vi bare spekulere i hvilke forbedringer de vil tilby i forhold til originalen. Men med tanke på hva vi har sett at Square Enix kan gjøre med denne neo-retro-teknologien, ser det ut til at vi kan vente oss mange timer med eventyr i disse klassikerne neste år.