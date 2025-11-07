Square Enix står overfor permitteringer i Storbritannia og USA

HQ

Samme dag som Rockstar utsatte Grand Theft Auto VI og Skydance skjøv Marvel 1943: Rise of Hydra, hadde Square Enix sin egen rettferdige andel av elendighet å dele ut til videospillfans over hele verden. Det japanske selskapet begynte med å avsløre at kvalitetssikring og feilsøking for det meste skal være jobben til kunstig intelligens, og med det uten tvil betyr at menneskelige jobber er i fare, avslørte selskapet at det går gjennom permitteringer ...

I følge IGN er det avslørt at hundrevis av roller er i fare i de britiske og amerikanske divisjonene av Square Enix. Rapporten hevder at opptil 137 roller kan gå tapt i Storbritannia alene, men at dette kan være lavere avhengig av hvordan Square Enix samsvarer med de britiske lovene som beskytter arbeidstakere som gjennomgår overtallighet. Når det gjelder USA, nevnes ikke det nøyaktige antallet oppsigelser.

Oppsigelsene ble deretter også diskutert i en presentasjon der det ble nevnt at dette er selskapets siste forsøk på "omorganisering av utenlandske organisasjoner" og endringen for å stenge "utenlandske utviklingsstudioer og skifte mot konsolidering av utviklingsfunksjoner i Japan".

IGN har siden fått overlevert en uttalelse fra Square Enix hvor permitteringene bekreftes. Selskapet forklarer at dette var en "ekstremt vanskelig beslutning" men at det er en del av forsøkene på å "styrke vår utviklingsstruktur og å drive en globalt integrert markedsføringsstrategi", og å "best posisjonere konsernets langsiktige vekst".