Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune får en presentasjon på fredag

Star Wars Outlaws ble dessverre aldri helt den kommersielle suksessen Ubisoft hadde håpet på, og heller ikke anmeldelsene nådde noen toppnivåer. Men det er fortsatt liv i tittelen, og vi venter nå på den kommende andre (og siste?) utvidelsen A Pirate's Fortune.

Nå er det annonsert via Instagram at vi får se den 18. april i forbindelse med Star Wars Celebration Japan 2025. Vi antar at det da vil bli sluppet en trailer som lar oss se nærmere på eventyret, men bildet gir oss en første titt på denne versjonen av den herlige rompiraten Hondo Ohnaka (som ble en favoritt etter Clone Wars og Rebel -serien) som er involvert. Alt vi vet på dette tidspunktet er den minimale informasjonen vi fikk da denne DLC ble kunngjort i fjor :

"I Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune innhenter Trailblazer's rykte Kay, da den beryktede Hondo Ohnaka trenger hjelp til å unnslippe en gjeng pirater og stjele en enorm skatt som kan gi ham tilbake til hans tidligere ære."

Vi krysser fingrene for at det forhåpentligvis blir en verdig avskjed for Kay Vess, ettersom vi frykter at hun ikke kommer tilbake med tanke på den manglende kommersielle suksessen for Star Wars Outlaws.