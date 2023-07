Star Wars Outlaws avslører mer om nye områder i video

HQ

Det var mange som stønnet da noe av det første vi så i Star Wars Outlaws' annonseringstrailer i Xbox Games Showcase var Tatooine, for mange fans er lei av at sandplaneten tilsynelatende er stedet der alt skjer i galaksen. Heldigvis fremhevet Ubisoft den splitter nye månen Toshara i den imponerende gameplaypresentasjonen dagen etter. Nå er det på tide å lære mer om hvordan utviklerne hos Massive har tenkt å gjøre disse nye og/eller mindre kjente planetene og månene like interessante og troverdige som Tatooine og andre ikoniske steder.

Svenskene og Lucasfilm hadde et Star Wars Outlaws-panel på San Diego Comic-Con, og dette inkluderte blant annet "bak kulissene"-videoen du kan se nedenfor. Spillets "Creative Director", Julian Gerighty, og flere andre utviklere forteller og viser her hvor viktig de synes det er å gjøre hvert område unikt og morsomt å utforske, samtidig som de er tro mot Star Wars-universet. Dette innebærer blant annet å ha skapninger som er tilpasset disse miljøene, variert arkitektur og landemerker, ulike kulturer og fraksjoner, en fin blanding av urbane og landlige strøk og alt annet som gjør den virtuelle turismen Ubisoft og Massive er kjent for i The Division- og Assassin's Creed-spillene så eksepsjonell. Vi får se konseptbilder av noen av disse, og jeg tipper at Tosharas hovedby, Mirogana, vil få mye oppmerksomhet med tanke på at den er hugget inn i et fjell. Gerighty snakker enda mer detaljert om dette og noen andre tanker og ideer på StarWars.com.

Det er ikke rart at Ben og jeg er langt fra de eneste som gleder oss til Star Wars Outlaws. Hva med deg?