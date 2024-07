Star Wars Outlaws er ferdig og klart til lansering i august

HQ

Ubisoft og Massive virket veldig selvsikre da de kunngjorde at Star Wars Outlaws skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series den 30. august, og det med god grunn.

Det svenske utviklerstudioet, og de mer enn 10 andre studioene som jobber med Ubisofts første store etterlengtede spill i andre halvdel av 2024, avslører at Star Wars Outlaws har "gått gull", noe som enkelt sagt betyr at spillet er ferdig utviklet (selv om vi sannsynligvis må laste ned en oppdatering på dag én uansett).

Å ha et spill ferdig åtte uker før lansering er vanligvis et veldig godt tegn, så jeg håper dette betyr at vi kan forvente en virkelig morsom og polert opplevelse som vil få David til å kaste fryktene sine ned i en reaktorsjakt.

Har du en dårlig eller god følelse om Star Wars Outlaws?