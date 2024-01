Star Worse: EAs problem med kvalitetssikringen, en gjenganger er

HQ

"EA" står for "Electronic Arts", "QA" står for "Quality Assurance", men å dømme etter resultatene til Respawns to siste spill har de to forkortelsene vært på kant med hverandre en stund nå, og det kan man bare klandre utgiveren for, spesielt når det er en gjenganger.

Jeg ventet til juleferien med å spille Star Wars Jedi: Survivor. Jeg elsker som regel Star Wars-universet, og denne gangen ville jeg ikke gjøre "feilen" å spille ved lansering. Det burde ikke være en tabbe, men noen selskaper, spesielt når sjangrene deres foregår i en åpen verden eller med komplekse fysikksimuleringer, gjør oss vant til at spillene kommer på markedet upolerte eller ødelagte, og da er det lurt å vente en stund, noe som i sin tur undergraver fremtidsutsiktene.

Men la oss først se på forhistorien til denne historien. I november 2019 ga EA ut Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn Entertainments første store lisensierte verk fra en galakse langt, langt borte. Det var en ambisiøs satsing som kombinerte åpne verdener, tredjepersons Force-kamp og to gode porsjoner av undersjangrene metroidvania og soulslike, alt innenfor en kanonisk historie på Darth Vaders tid. Det var spektakulært, og på noen måter er jeg enig i de positive sidene min kollega Jonas påpekte i sin anmeldelse av Fallen Order, men spillet kom ut fullstendig ødelagt. Og det burde pressen ha sagt mer om.

Jeg spilte på en Xbox One X, og opplevelsen min kunne ikke ha vært mer frustrerende. Jeg spilte selvfølgelig helt til slutten (og en viss cameo før rulleteksten gjør det til et must for alle fans av serien), men flere feil ødela det meste av spillingen. Kontroller som ikke fungerer, fiender som setter seg fast eller angriper deg gjennom vegger, elementer som setter seg fast og rister, hopp som mislykkes, skapninger som setter seg fast i landskapet ... og selvfølgelig dusinvis av grafiske feil og feil av alle slag.

Legg til det faktum at de ulike kampstilene mer var en illusjon (du måtte holde deg til spesifikke, tilsynelatende valgfrie teknikker), at belønningen for å utforske var en poncho og ikke noe som faktisk forbedret karakteren, eller at noen fiender jukset åpenlyst rett foran nesen på deg, og det er uakseptabelt i et spill som dette, som er uakseptabelt i et souls-spill med, ahem, fiende-respawns (som å vri retningen på et rett angrep for å treffe deg), kunne jeg ikke riste av meg følelsen av at det som kunne ha vært et av de beste Star Wars-spillene, egentlig var en fiasko.

"Du burde ha spilt det flere måneder senere", sa jeg til meg selv, og jeg fikk høre det av flere venner, som så at EA tydeligvis stresset Respawn for å rekke julekampanjen det året. "Men det er også designfeil", sa jeg og argumenterte for at problemene ikke bare var tekniske, og at hvis Fallen Order trengte 3-4 måneders ekstra finpuss før utgivelsen, trengte det kanskje også 3-4 måneder på skiferplaten for å spikre fast hva det ville være og ikke utvanne seg selv i forsøket på å møte trender, noe som historisk sett også har vært en av EAs kjepphester.

Tiden gikk, jeg delte min skuffelse med alle og enhver, som fortalte meg at spillet hadde blitt mye bedre, og så kom april i år, da oppfølgeren, Star Wars Jedi: Survivor, ble sluppet. Jeg snublet ikke over samme stein to ganger, men det gjorde EA. Jeg ventet, ikke den neste måneden, men åtte måneder, for å spille tittelen på PS5, som jeg innbiller meg også vil være den ledende versjonen. Og hei, spillet mitt startet mye bedre, det så mye mer polert ut, og spillet er et audiovisuelt vidunder. Det forsøker også å forbedre et par viktige punkter fra det første: at variasjonen er meningsfull og utforskningen er givende.

Vel, nå som jeg nærmer meg slutten, og etter å ha opplevd det som skal være en av de beste kampene i spillet (hint: Tie-fighteren), kan jeg bare beklage at det gjentar så mange av problemene fra originalen. Selv om jeg har det bedre og det er et bedre produkt etter min mening, hvordan er det mulig at det er så dårlig ferdig? Denne tittelen ble forsinket på våren, den var ikke lenger med i julerushet, den skulle ut igjen i 2022, og likevel er den fortsatt full av feil så mange måneder senere.

Teksturer og lyssetting som ikke lastes inn, kontroller som ikke aktiveres (det er ille når BD-1 advarer deg om å skanne eller undersøke noe og meldingen ikke vises på skjermen), plattforming som mislykkes, fiender som går på grunn gjennom polygoner, billige feller, latterlige situasjoner som er dårlig polert eller ubalanserte, desorienterte seksjoner, monstre som svever i luften ... Det er ikke det samme, og det skjer ikke så ofte, men det skaper en følelse av at "pass på, for det kan sette seg fast og ødelegge seksjonen for deg".

Til syvende og sist er det veldig synd. Survivor gjengir noen av de vakreste landskapene i hele 2023, og de har gitt ut noen førsteklasses titler. Deres gjenskaping av Jehda er en fryd og et av de beste tilskuddene du får se til Rogue One: A Star Wars Story, en skikkelig godbit for fans. Hovedplaneten Koboh er sannsynligvis den vakreste og mest ekspansive planeten som noensinne er spilt i et Star Wars-videospill. Den er en hyllest til Coruscant og minner om hva Star Wars 1313 var ment å være. Hoppene i hyperrommet, de mye mer oppfinnsomme gåtene (noen vil minne om Zelda), den større vektleggingen av frihet og belønning er forbløffende. Musikken og den perfekte lyddesignen. Ok, historien ville ikke vunnet noen priser, men i det de kaller øyeblikk-til-øyeblikk er Survivor mye bedre, og talentet til artistene og spilldesignerne er hevet over enhver tvil. Men det er ganske ødelagt.

Hvis det hadde fungert perfekt, eller i det minste slik det burde kreves av en tittel av dette kaliberet, kunne Star Wars Jedi: Survivor godt ha konkurrert i flere kategorier i kåringen av Årets spill 2023, men slik det kom ut, slik det fortsetter, kjempet det seg mer sannsynlig inn i kategorien Årets spill på 1. april.

Er Respawn, studioet bak de fantastiske Titanfall og Apex Legends, ute av stand til å fullføre en jobb skikkelig når det også er en direkte oppfølger? Det er mulig, men enten det er ved å sette av mer ressurser eller ved å ha bedre kontroll på hva som slippes, ligger den endelige feilen hos Electronic Arts. Og dessverre er det ikke første gang de har vært usikre på en av sine mest verdifulle lisenser, og nå som de ikke har den eksklusivt, kan de risikere at prosjekter som Ubisofts Star Wars Outlaws eller Quantic Dreams Star Wars: Eclipse tar over fra høyre. Eller, ironisk nok og med et snev av hevn, Skydance Interactive med Amy Hennigs spill etter at EA selv kansellerte et annet for flere år siden.

Frem til helligtrekongersdag kan Star Wars Jedi: Survivor til PS5 kjøpes for 35 pund i PS Store. Halv pris, kom igjen. På Xbox Store beholder det sin opprinnelige pris på £70, og du kan ikke gjøre "credits will do"-trikset ved å vifte med hånden foran skjermen. Hvis du er Star Wars-fan og forstår hva du har å gjøre med dette produktet, bør du benytte deg av tilbudet. For full pris er det synd at jeg ikke kan anbefale det til deg fordi det ikke har blitt fikset som det fortjener i all denne tiden.

Hva blir det neste? I horisonten for Respawn ligger den ryktede tredje delen av Cal Kestis-trilogien (en Star Wars Jedi 3-oppfølger til Survivor, nå uten Stig Asmussen), Peter Hirschmanns bekreftede Star Wars FPS og, med en klype salt, kanskje ryktet om Titanfall 3. Vil EA sette inn alle de ressursene, den ledelsen, oppmerksomheten og omsorgen som en blockbuster fortjener for at det skal bli bra?

Pressen gikk ikke hardt nok ut mot de to Jedi-spillene og dette alvorlige problemet de deler, og selv i dag finner du "generelt svært positive anmeldelser". Men det var flere opprørske røster, også fra samfunnet, og hvis de ikke tar dette til etterretning, vil EA ikke bare fortsette å sløse bort kraften i en lisens de ikke lenger eier som sin egen: De vil nok en gang risikere den lukrative solospillbransjen, som de undervurderte for ti år siden.

Har du spilt Star Wars Jedi: Survivor, og hva synes du?