Stardew Valley har fått oppdatering på Switch

Et Stardew Valley-brettspill er nå tilgjengelig

den 24 februar 2021 klokken 14:09 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Flere og flere videospill får brettspilladapsjoner, og nylig kunne vi rapportere at Sea of Thieves får sin egen Monopol-utgave. Seneste i rekken for...