Stellar Blade avslørt å være den bestselgende PlayStation-eksklusive enspillertittelen for PC noensinne

I flere år nå har Sony gitt ut spill til PC, blant annet sine tidligere eksklusive serier som Horizon, God of War og Spider-Man. Og man skulle kanskje tro at en av disse ville bli selskapets største suksess på PC, men nei.

Som du sikkert har skjønt av overskriften, er det faktisk noe helt annet som dominerer blant de Sony-utgitte spillene ... nemlig Stellar Blade, en tittel som fikk mest oppmerksomhet i forhåndsomtalen på grunn av hovedpersonens velformede rumpe. Og det er ikke snakk om noen små forskjeller heller, for den koreanske utvikleren Shift Up viser stolt frem resultatet i en grafikk som du kan se i X-innlegget nedenfor.

Vi likte Stellar Blade og ga den en sterk anbefaling, og vi vet allerede at arbeidet med oppfølgeren er i full gang. Denne gangen beholder imidlertid studioet alle rettigheter selv, noe som sannsynligvis betyr en multiformatutgivelse.