Stormdivers er visst dødt

Utviklerne i Housemarque overrasket hele spillverden da de i 2017 sa at fokuset på små arkade-inspirerte spill ikke var lønnsomme nok og at finnene derfor ville lage nye typer spill. Det første eksemplet på dette fikk vi året etter da battle royale-spillet Stormdivers ble annonsert. Klippene vi fikk se virket greie nok, men i januar 2020 fikk vi beskjed om at prosjektet hadde blitt lagt på is for å rette all oppmerksomhet mot det vi nå vet var Returnal. Dessverre var dette egentlig bare en annen måte å si at Stormdivers hadde blitt tatt med til en nydelig gård langt borte vi ikke kan besøke.

For Mikael Haveri, Housemarque sin "Marketing Director", var nemlig snill nok til å slå av en prat med meg tidligere denne måneden, og da spurte jeg blant annet om de hadde planer om å vende tilbake til Stormdivers nå som Returnal er i butikkene. Svaret var overraskende klart selv om det ble gitt rom for endring av planer:

"Ja, Stormdivers er helt klart på is. Det er veldig sannsynlig at vi ikke vil bringe det tilbake noen gang heller."

Den gode nyheten er at Haveri fortsatte med å si at planen er å fortsette med utviklingen av spill som er på størrelse med Returnal eller mer, så det skal bli gøy se hvilket spill vi kan glede oss til fra dem fremover.