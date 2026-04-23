Da den femte sesongen av Stranger Things ble avsluttet på Netflix ved nyttårsskiftet, virket det helt naturlig at denne større historien og dette persongalleriet skulle få hvile. Hvorvidt det skapte rom for en ny fortelling i en annen del av Stranger Things-myten, eller om Netflix rett og slett gikk bort fra den overnaturlige sagaen helt og holdent, var egentlig ikke så relevant, ettersom det var tydelig at de en gang så unge skuespillerne nå var unge voksne, og ikke lenger kunne opptre som barn. Det er på grunn av dette at avgjørelsen om å utvide de allerede noe stramme narrative rammene med en animert serie kom over som litt uvanlig og kanskje til og med irrelevant...

Men her er vi likevel, da Stranger Things: Tales from '85 er klar til å gjøre sin ankomst på Netflix. Som forventet utspiller den seg i 1985, og er en spinoff-historie som følger Eleven, Mike, Dustin og resten av gjengen mens de jobber for å redde Hawkins fra nok en tilsynelatende utenomjordisk katastrofe. Så vi har vært her før, ikke sant? Vel, ja... Du kan kanskje forestille deg min overraskelse etter å ha sett de første episodene av denne ganske omfattende sesongen med animert TV og oppdaget at Stranger Things: Tales from '85 er en karismatisk og underholdende serie som ikke ligner fullstendig bortkastet plass og produksjonskraft. Men holder hele sesongen?

La oss ikke gå rundt grøten, Tales from '85 skriver ikke akkurat om Stranger Things-boken. Dynamikken fra den live-action serien er fortsatt i full effekt, selv om den utforsker paradigmet noen år før hendelsene i forrige sesong. Eleven forsøker å finne sin plass i samfunnet samtidig som hun holder kreftene sine skjult, Mike, Dustin, Will, Max og Lucas er den elskelige nerdegjengen som befinner seg i sentrum av Stranger Things-universet, Steve kjemper for å komme over Nancy samtidig som han forspiller enhver mulighet for romantikk, og Hopper er den lokale sheriffen som står overfor utfordringen med å holde denne sære gjengen av mistilpassede i sikkerhet. Det eneste elementet i denne serien som i det hele tatt skiller seg litt fra det vi er vant til fra Stranger Things, er Nikki, en ny gutt i byen som blir innblandet i kaoset ved å være på feil sted til feil tid. Så igjen, ikke forvent å bli overrasket over hva som blir kokt opp i denne serien, selv om det fører til flere spørsmål enn svar når det gjelder hvordan disse nye elementene knytter seg til hovedlinjen og den komplette historien.

Man kan si at det er en fordømmende kritikk, men i praksis er det ikke noe stort problem, siden dette kjernefortellende rammeverket har fungert og fortsetter å fungere effektivt. Balansen mellom den misunnelsesverdige sosiale gruppedynamikken og det større overnaturlige mysteriet er en fantastisk kombinasjon som gjør hver eneste episode til en fryd å se på. Og takket være rundt ti år med å se hvordan skuespillerne blåste liv i live-action-figurene og skapte et speilbart rammeverk, føles disse animerte versjonene presise og karismatiske og er en fryd å tilbringe tid sammen med. Karakterene fremstår også som bedre refleksjoner av sin tiltenkte alder, noe som er en hyggelig bonus.

Selv om du kanskje ser et raskt glimt av Stranger Things: Tales from '85 og antar at serien er for et yngre publikum, er det ikke helt riktig i praksis, da dette rett og slett fremstår som mer Stranger Things, med en lignende tone, bruk av humor og hyllest til det nostalgiske 80-tallet. Ja, art direction bruker en stil som The Clone Wars- og Star Wars-fans vil være kjent med, men i motsetning til disse alternativene, gjør fargebruken og de animerte detaljene mye for at denne serien føles litt større enn det vi vanligvis finner i en galakse langt, langt borte.

Så til syvende og sist står vi igjen med spørsmålet om det noen gang var nødvendig at denne serien eksisterte. På den fronten er jeg litt splittet, for selv om det er lett å vende tilbake til Hawkins og føle seg hjemme igjen, føles det ikke akkurat som om denne serien tar den videre historien noe sted. Det er en lignende frustrasjon som Star Wars-fans kan ha med det konsekvente fokuset på å utvide en så liten brøkdel av den bredere historien på en animert måte. Denne serien snubler i den samme fellen, og det er derfor man må si at selv om det er morsom og lettfordøyelig underholdning, er det heller ikke noe man bør eller må se. Hvis du avsluttet din Stranger Things-reise i januar, er det ikke noe krav om å vende tilbake til dette animerte prosjektet, selv om de som er desperate etter mer Stranger Things vil finne nok nytelsesverdi til å føle seg tilfredsstilt.