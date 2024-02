Suicide Squad: Kill the Justice League "falt under" Warners forventninger

HQ

Dette kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse, men det virket åpenbart for oss alle at Suicide Squad: Kill the Justice League kom til å bli en flopp. I tillegg til alle design- og spillfeilene som vi påpekte så godt i anmeldelsen vår, hadde Rocksteadys spill en katastrofal forhåndslansering, og verken konsoll- eller PC-spillere stilte opp for å støtte spillet. Jeg sa at det virket åpenbart for oss alle, og nå har vi bevis på det, takket være et møte med investorer hos Warner Bros.

Selskapet har rapportert at "Suicide Squad: Kill the Justice League ikke har levd opp til forventningene våre siden lanseringen tidligere i kvartalet, så spillvirksomheten vår står overfor en vanskelig sammenligning med året før i første kvartal", sier Gunnar Wiedenfels, finansdirektør i Warner Bros. Discovery.

På denne tiden i fjor lanserte Warner Bros. Galtvort Legacy, som ble det mest solgte spillet i 2023 (i USA, basert på salg i dollar), så sammenligningen med året før kan bli enda mer smertefull, om det er mulig. Spillets fremtid ser nå enda mer usikker ut, selv om det er håp om at ankomsten av noe DLC-innhold, som Joker eller Mr. Freeze, vil oppmuntre noen spillere til å bli med i live-tjenesten. Uansett ser det ikke ut til at denne troppen kommer til å overleve mye lenger i den nåværende konteksten.

Takk, IGN.