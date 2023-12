Suicide Squad: Kill the Justice League går helt Borderlands live-service i gameplayvideo

HQ

Undertegnede fikk faktisk litt håp om at spillet i det minste blir bra etter å ha sett Suicide Squad: Kill the Justice League sin første Suicide Squad Insider-episode forrige måned. Ikke spesielt overraskende, siden den fokuserte på historien og kampsystemet. To ting Rocksteady vet hvordan man lager. Det samme kan ikke sies om den andre episoden.

Denne nye 18 minutter lange spillpresentasjonen dykker dypere ned i live-service-aspektene av Suicide Squad: Kill the Justice League ved å vise hvordan ulike DC-figurer kan hjelpe oss med å tilpasse Harley Quinn, Deadshot, King Shark og Captain Boomerang med ulike våpen, evner, modifikasjoner og annet som passer til ulike spillestiler og scenarier. Det er ikke akkurat oppmuntrende å høre utviklerne snakke om ganske generiske, små endringer av utstyr og evner som vi vil kunne gjøre ved å besøke forskjellige DC-figurer, men det er bare meningen til en fyr som foretrekker enspillerspill der endringer utgjør en merkbar forskjell.

De av dere som har unngått de mange lekkasjene, bør nok slutte å se på videoen etter 7 minutter og 30 sekunder, for Rocksteady har bestemt seg for å avsløre at en annen karakter fra Batman: Arkham-spillene er tilbake for å hjelpe til med å tilføre elementær skade og slikt.

Den neste episoden vil fokusere på nye spillbare figurer, forskjellige moduser, skins og alt annet som vil bli lagt til spillet etter lanseringen.