Suicide Squad: Kill the Justice League kompenserer med 20 dollar i spillvaluta for serverstansen.

Mandag 29. januar begynte den 72 timer lange perioden med tidlig tilgang for de som kjøpte Deluxe-utgaven av spillet, som koster 100 euro. Den bitre overraskelsen for disse kjøperne kom en snau time senere, da Rocksteady stengte serverne for å fikse en feil som gjorde at spillerne fikk kampanjen som fullført.

En situasjon som heller ikke ble bedre av stillheten til de spesialiserte kritikerne, som ikke har mottatt noen gjennomgangsnøkler av det endelige spillet, og som studioet har brukt lang tid på å svare på. Det er først nå Rocksteady har rapportert at de vil kompensere spillerne med 20 dollar i spillvaluta.

"Takk for at du var en av de første konsollspillerne våre som fikk tidlig tilgang til Suicide Squad: Kill the Justice League", skriver Rocksteady i en melding i spillet som er sendt til Deluxe Edition-spillere.

"Vi erkjenner at du har vært tålmodig med oss under de første serveroppdateringene i forbindelse med lanseringen, og vi vil gjerne vise at vi setter pris på tålmodigheten din med en spesiell gave på 2000 LuthorCoins. Tusen takk igjen!"

Et trekk som spillerne ønsker velkommen, selv om det fortsatt er tvil om spillets egentlige tilstand. Du kan snart lese anmeldelsen vår av Suicide Squad: Kill the Justice League, og da vil vi fortelle deg om vi synes det er et spill som er verdt et lanseringskjøp.

Takk, VGC.