Suicide Squad: Kill the Justice League sin PC-krav er høyere enn håpet

Rocksteady bestemte seg for å dele noen tidlige PC-spesifikasjoner kort tid før Suicide Squad: Kill the Justice League sine lukkede tester i november. Disse var ikke så detaljerte som man skulle tro, men det er fordi britene har brukt de neste sju ukene på å spikre de siste detaljene. Nå er de klare til å avsløre de endelige kravene.

De laveste og anbefalte PC-spesifikasjonene for Suicide Squad: Kill the Justice League er de samme, med unntak av at Rocksteady spesifiserer at du trenger en SSD for å spille det. Vi får også vite at minimumskravene som ble delt i fjor, var for spilling i 1080p og 30 fps, ettersom spilling i 60 fps krever ganske mye mer kraft.

Apropos kraft, disse nye systemkravene inkluderer det du trenger for å nyte spillet i all sin prakt på Ultra-innstillinger.

Jakob var ikke den eneste som delte noen mindre entusiastiske tanker etter å ha spilt en nesten ferdig versjon av Suicide Squad: Kill the Justice League tidligere denne måneden, så Rocksteady og Warner Bros. har bestemt seg for å la de av oss som spilte den lukkede alfa-versjonen dele tankene våre - i håp om (og på en måte vet med tanke på hva jeg har hørt og sett) at dette vil føre til at flere positive og forhåpningsfulle meninger sprer seg på sosiale medier. Vi får se om dette er nok til å rettferdiggjøre en PC-oppgradering for mange der ute.