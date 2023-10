Super Mario Bros. Wonder har blitt lekket på internett

HQ

Nintendo har i det siste hatt store problemer med lekkasjer noen dager før noen av de store lanseringene sine. Det skjedde (til og med flere måneder i forveien) da de ga ut Tears of the Kingdom, da en uferdig versjon sirkulerte på nettet, hentet fra fysiske eksemplarer som hadde blitt solgt før utgivelsen. Og nå står de overfor et nytt problem med Super Mario Bros. Wonder, ettersom det er bekreftet at en ROM av spillet sirkulerer på nettet.

Selv om det ikke er sluppet noen ytterligere detaljer for øyeblikket er det mulig at noen av overraskelsene som er skjult i spillet kan bli sluppet på forhånd og ødelegge opplevelsen for spillere som vil starte sitt eventyr i Flower Kingdom på fredag, så vi anbefaler deg å stille visse ord på sosiale nettverk for å komme til lanseringen på den mest ekte måten, da det er en opplevelse på et annet nivå, som vi fortalte deg i våre inntrykk.

Men hvis du ikke kan motstå trangen, kan du sjekke ut intervjuet vårt med Takashi Tezuka og Shino Mori, samt vår egen gameplayvideo nedenfor.

HQ