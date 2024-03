Supergiant jobber bare med Hades-prosjekter for øyeblikket

HQ

Det er snart 18 måneder siden Supergiant Games annonserte Hades II på The Game Awards i 2022. Siden den gang har tittelen blitt forsinket helt ut av 2023, og nå ser vi for oss en ankomst som et Early Access-prosjekt i andre kvartal i år, altså ganske snart. Men med all denne tiden som har gått med til å jobbe med Hades -oppfølgeren, har Supergiant fått anledning til å begynne å jobbe med andre prosjekter også?

Det enkle svaret på det spørsmålet er nei. Supergiant fokuserer for tiden utelukkende på Hades -prosjekter, og dette inkluderer blant annet å bringe Hades til Netflix 19. mars, og selvfølgelig det kommende Hades II. Kreativ direktør Greg Kasavin fortalte om dette store fokuset på Hades -serien under et rundbordsintervju.

"Vi er et lite team, vi jobber med ett stort nytt spill om gangen og har alltid gjort det, og vi pleier ikke å jobbe med noe mer, og Hades for Netflix og Hades II har vært prosjektene våre helt siden det opprinnelige spillet ble lansert.

Hades II har vært under utvikling i mer enn tre år nå og kommer til Early Access i andre kvartal, altså i løpet av de kommende månedene. Vi har kommet ganske langt og er spente på å se hva folk synes. Det er en egen, frittstående historie basert på søsteren til Zagreus, men historiene henger selvfølgelig tett sammen for alle som har spilt begge spillene, og vi er til og med glade for at de kan oppleves i hvilken som helst rekkefølge.

Vi regner med at Hades II kan være det første spillet for noen, og at de kanskje kommer tilbake til originalen etterpå, alt dette er spennende for oss, det har det alltid vært."

Så Hades og mer Hades er i tankene til Supergiant. Selv om vi fortsatt ikke har noen fast dato for når Hades II faktisk vil debutere i Early Access, kan du sjekke ut den mobile Netflix-traileren for originalspillet nedenfor.