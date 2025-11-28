artikler
Black Friday 2025: Uunngåelige tilbud på spill og maskinvare
Ikke gå glipp av denne sjansen til å gjøre noen vanvittige kupp på alle slags produkter.
Black Friday er over oss igjen, og det betyr naturligvis at det er dagen for å sikre seg en haug med utrolige tilbud på dingser, utstyr og spill som har fanget oppmerksomheten din i løpet av det siste kalenderåret. Mange steder har det vært Black Friday-salg i en god uke frem til nå, men siden det er den tradisjonelle salgsdagen, setter vi endelig søkelyset på massevis av gode tilbud som kan falle i smak hvis du er en gamer eller ønsker å spare noen kroner på å kjøpe en julegave til en gaming-venn eller et familiemedlem.
Uunngåelige PS5-tilbud:
- Assassin's Creed Shadows (40 % avslag) - Nå £41,99, før £69,99
- Silent Hill f (30 % avslag) - Nå £48,99, før £69,99
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (30 % avslag) - Nå £48,99, før £69,99
- Forza Horizon 5 (35 % avslag) - Nå £35,74, før £54,99
- Red Dead Redemption 2 (75 % avslag) - Nå £14,99, før £59,99
- Doom: The Dark Ages Premium Edition (50 % avslag) - Nå £49,99, før £99,99
- Kingdom Come: Deliverance II (40 % avslag) - Nå £35,99, før £59,99
- Indiana Jones and the Great Circle (30 % avslag) - Nå £48,99, før £69,99
- It Takes Two (75 % avslag) - Nå £8,74, var £34,99
- Tekken 8 (60 % avslag) - Nå £19,99, før £49,99
- PS5-konsoll 1 TB (ca. 19 % avslag) - £389,99, £479,99
- DualSense Wireless Controller (ca. 30 % avslag) - Nå £44,99, før £64,99 - med tilpasningsmuligheter
Uunngåelige Xbox-tilbud:
- Assassin's Creed Shadows (40 % avslag) - Nå £ 41,99, var £ 69,99
- Fallout 76 (75 % avslag) - Nå £ 8,74, var £ 34,99
- Diablo IV: Vessel of Hatred (65 % avslag) - Nå £12,24, før £34,99
- Warhammer 40,000: Space Marine II (50 % avslag) - Nå £29,99, før £59,99
- Mortal Kombat 1 Definitive Edition (70 % avslag) - Nå £16,49, før £54,99
- Forza Horizon 5 (50 % avslag) - Nå £27,49, før £54,99
- Doom: The Dark Ages (50 % avslag) - Nå £34,99, før £69,99
- Tekken 8 (60 % avslag) - Nå £19,99, før £49,99
- Final Fantasy XVI Complete Edition (50 % avslag) - Nå £34,99, før £69,99
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (80 % avslag) - Nå £ 19,99, før £ 99,99
- Xbox Wireless Controller (33% avslag) - Nå £ 39,99, var £ 59,99
- Xbox Wireless Headset (22 % avslag) - Nå £ 77,99, var £ 99,99
Umulige Switch-tilbud:
- Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Editions Bundle (85% avslag) - Nå £ 12,74, var £ 84,99
- The Elder Scrolls V: Skyrim (67% avslag) - Nå £ 14,84, var £ 44,99
- Overcooked 2 (60 % avslag) - Nå £ 5,99, før £ 14,99
- Mortal Kombat 1 (75 % avslag) - Nå £8,74, før £34,99
- Batman: Arkham Trilogy (67 % avslag) - Nå £16,49, før £49,99
- Crash Bandicoot 4: It's About Time (67 % avslag) - Nå £14,84, før £44,99
- Sonic Superstars (65 % avslag) - Nå £19,24, før £54,99
- Lego Horizon Adventures (50 % avslag) - Nå £ 17,99, var £ 34,99
- The Sinking City (90 % avslag) - Nå £4,49, før £44,99
- Persona 5 Royal (65 % avslag) - Nå £19,24, før £54,99
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Nintendo Switch Online 12-måneders individuelt abonnement + Yoshi-ornament (12,5 % avslag) - Nå £429,99, var £488,99
Uunngåelige PC-, teknologi- og utstyrstilbud:
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG (18% avslag) - Nå £ 409,00, var £ 498,95
- Lenovo Legion R27qe Gen 2 Gaming Monitor (35 % avslag) - Nå £ 129,99, var £ 199,99
- MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB Expert OC (15 % rabatt) - Nå £999,98, før var det £1 178,98
- <a href="https://www.amazon.co.uk/MSI-Vector-16-Gaming-Laptop/dp/B0DTYZQYVX?tag=georiot-trd-21&ascsubtag=pcg-gb-1338118320882789892-21&geniuslink=true" target="_blank">MSI Vector 16 HX AI Gaming Laptop (21 % avslag) - Nå £1 499,00, var £1 899,00
- Ducky Mecha Mini 60% RGB USB Mechanical Gaming Keyboard (30% avslag) - Nå £ 90,95, var £ 129,95
- Razer Basilisk V3 (54 % avslag) - Nå £ 31,99, før £ 69,99
- SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (28 % avslag) - Nå £237,49, før £329,99
- ASUS GeForce RTX 5070 ROG Strix Gaming OC 12 GB GDDR7 PCI-Express (10 % rabatt) - Nå £698,99, før £779,99
- Intel Core i9-12900KF 3,20 GHz (Alder Lake) Socket LGA1700-prosessor (35 % avslag) - Nå £259,99, før £399,95
- MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi AM5 AMD B650 ATX-hovedkort (31 % avslag) - Nå £129,59, før £189,59
