Sverige og Serbia er de neste landene etter Wales som trekker tilbake sin støtte til Infantino

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Wales var mandag det første landet som offentlig og offisielt trakk tilbake sin støtte til Gianni Infantino, FIFA-presidenten som satser på å bli gjenvalgt for en siste fireårsperiode i mars 2027.

Et simpelt flertall på over 50 % av de 211 FIFA-landene er nok til å vinne valget i andre runde, og Infantino forventet å stille uten motkandidater, slik det ofte er tilfellet når sittende presidenter stiller til gjenvalg, men den nylige fiaskoen med planen om å selge andeler i VM, samt de andre kontroversene som oppstod under VM, fører til at han mister tilliten fra stadig flere nasjoner, spesielt i Europa.

Etter Wales var det forventet at Englands fotballforbund ville følge etter. Så langt er det Serbia og Sverige som har tatt de samme skrittene som Wales.

«Det serbiske fotballforbundet har trukket tilbake sin støtte til Gianni Infantino for en ny periode som FIFA-president. Vi vil minne om at vi ga Infantino vår støtte skriftlig den 25. mai i år, men etter nøye vurdering av hendelsene som i den siste tiden har skadet både FIFAs og presidentens anseelse og omdømme alvorlig, er dette den eneste logiske og rasjonelle fremgangsmåten», uttalte det serbiske fotballforbundet i en pressemelding.

Samtidig opplyste det svenske fotballforbundet at de, etter et ekstraordinært styremøte mandag, hadde besluttet «å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino i hans kommende gjenvalgskampanje. Beslutningen er basert på gjentatte mangler innen ledelse, åpenhet og styring, noe som betyr at tilliten til Gianni Infantinos lederskap ikke lenger eksisterer».