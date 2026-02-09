Sverige strammer inn statsborgerskapsreglene, og regjeringen tar grep for å begrense innvandringen

HQ

Sveriges borgerlige regjering kunngjorde mandag at den vil innføre "strengere krav for å få statsborgerskap", blant annet åtte års botid, en minimumsinntekt per måned og en test av språk og kunnskap om det svenske samfunnet. Ifølge migrasjonsminister Johan Forssell er de nye tiltakene, som skal tre i kraft 6. juni, betydelig strengere enn dagens regler, som har minimale krav for naturalisering. Regjeringen begrunner beslutningen med at den skal sikre at nye borgere integreres i det svenske samfunnet.

I henhold til de foreslåtte reglene må søkerne ha bodd i Sverige i åtte år (mot fem i dag) og tjene minst 20 000 svenske kroner (2225 dollar) i måneden. De må også vise forståelse for svensk kultur, inkludert grunnleggende kunnskap om landets politiske system. Personer med et kriminelt rulleblad vil få lengre ventetid, for eksempel vil en person som har sonet en fengselsstraff på fire år, måtte vente i 15 år før de kan søke.

Politikken er i tråd med et bredere politisk press for å begrense innvandringen, støttet av det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna, som oppgir den langvarige innvandringspolitikken som en faktor i den økende gjengrelaterte kriminaliteten. Regjeringen satser på at strengere regler for naturalisering vil gi gjenklang hos velgerne i forkant av riksdagsvalget i september, samtidig som den forsøker å løse befolkningens bekymringer for integrering og sikkerhet...

