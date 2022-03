Switch fyller 5 år - 10 spill man bør få med seg

HQ

Det er nesten ikke til å tro, men 3. mars 2022 er det faktisk hele fem år siden Nintendo Switch ble lansert, siden den gang har spillandskapet ikke vært helt det samme.

Da Nintendo lanserte Wii U i 2012 trodde det japanske selskapet at de skulle klare å gjenta suksessen de hadde hatt med både Wii og DS. Slik gikk det imidlertid ikke. Wii U hadde ikke nok hestekrefter til å klare å konkurrere med de andre konsollgigantene, og på toppen av det hele hadde Wii U et konsept som var vanskelig for folk å skjønne. Enkelte folk trodde rett og slett at konsollen ikke var en egen konsoll, men en tablet-kontroller til Wii. Navnet hjalp heller ikke på å oppklare mysteriet, og Wii U endte til slutt opp som en salgsmessig fiasko med rett under 13 millioner solgte konsoller.

Likevel var det noe i kjernen av Wii U som Nintendo skjønte kunne videreføres. Konseptet med å ha en liten skjerm på kontrolleren som man kunne spille videre på når TV-en var opptatt var for godt til å skrotes. Nintendo tok dermed lærdom av sine feil, gikk tilbake til tegnebordet, tok med seg videre det som fungerte og skapte et nytt konsept. Resultatet fikk vi altså for fem år siden i form av Nintendo Switch.

Det store salgsargumentet til Switch er selvfølgelig tilgjengeligheten. Muligheten for å ta spillingen med seg på farten har vist seg å være en genistrek, ikke minst fordi Switch har akkurat nok hestekrefter til å tilby store spillopplevelser der man er. Dermed har man fått muligheten til å oppleve Nintendos store spillopplevelser både i det store TV-formatet og i bilen på vei til ferie, på pendlerturen til jobb eller skole eller bare i sofakroken mens de andre i familien er opptatt med noe på TV. Konsollen har riktignok sine begrensninger, noe som ikke minst er tydelig nå som både Sony og Microsoft har lansert nye og kraftige konsoller, men kompromisset mellom kraft og tilgjengelighet som Switch tilbyr har vist seg å holde stand i hele fem år. Så stort har Switch blitt at selveste Valve nå forsøker å få sin del av kaken med Steam Deck, en håndholdt Steam-konsoll

Den siste kvartalsrapporten for Nintendo viser at suksessen er et ubestridt faktum, ettersom Switch nå har solgt flere konsoller enn Wii. Salgstallene ser ikke ut til å stoppe, og det blir derfor veldig spennende å se kvartalsrapportene i april for å se hvor Switch ligger på veien til å nå tallene for DS og PlayStation 2, tidenes to bestselgende konsoller.

En av de store styrkene til Switch sammenlignet med forgjengerne er at den opplever sterk støtte av tredjepartstitler, og både store produsenter og indie-utviklere tilbyr gjerne sine spill til Switch hvis de kan. Dette gjør at Switch kan tilby flere tusen titler i alle slags kategorier, sjangre og prisklasser, noe som nesten gjør det vrient å finne de aller beste titlene. Som vanlig er det likevel Nintendos egne titler som ofte utmerker seg best, og det kommer også frem i denne topplisten der du får ti anbefalinger som viser noe av det beste Switch har å by på fem år etter konsollens lansering. 2022 ser ut til å bli et gullår for Switch, med stortitler som Bayonetta 3, Splatoon 3, et nytt Zelda-spill og Pokémon Scarlet/Violet å kose seg med før året er omme, men her er ti perler du kan kose deg med allerede nå.

Nintendo har gitt oss mange knallsterke lanseringstitler til sine konsoller opp gjennom årene. Super Nintendo fikk Super Mario World og F-Zero, Nintendo 64 fikk Super Mario 64, GameCube hadde Luigi's Mansion og Wii kunne by på både Wii Sports og The Legend of Zelda: Twilight Princess ved lansering. Likevel er det få lanseringstitler som har vært like sterke og monumentale som The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Spillet ble i utgangspunktet utviklet for Wii U, men takk og lov for at Nintendo valgte å porte spillet til Switch ved lansering, for dette spillet er altfor majestetisk og mesterlig til å være låst til Wii U.

Breath of the Wild er Zelda-spillet som tar serien tilbake til røttene slik serien var i det aller første spillet: En ekstremt åpen struktur med få retningslinjer og veivisere. Her er det din egen opplevelse og trang til utforsking som styrer spillopplevelsen, og dette resulterer i glede og eufori hver gang man finner løsningen på et problem eller snubler over en forlatt ruin. Når dette så kombineres med en nydelig grafisk stil og lun bakgrunnsmusikk har man brått et spill som ikke bare kjemper i teten om tidenes beste spill, men som fortsatt setter sitt preg på spillutvikling og kommer til å gjøre det i mange år fremover.

Du kan alltid stole på at godeste Mario vil levere en god plattformspillopplevelse, og det er naturligvis også tilfelle med Super Mario Odyssey. Denne gangen slipper han å jobbe alene for å berge prinsesse Peach fra Bowsers klør, for med seg på laget får han den snakkende hatten Cappy som gir Mario evnen til å overta (les: besette) andre skapninger. Når første bane gir deg muligheten for å styre en T-Rex sier dette alt om hva man har i vente, og i løpet av eventyret får man mange festlige opplevelser i mange minneverdige verdener. Legg til kvalitetsmusikken som alltid har kjennetegnet Mario-spillene og en ekstremt catchy temasang, så har man en Mario-opplevelse som lett hører hjemme blant de beste i serien.

Masahiro Sakurai hadde trolig ingen formening om hvor stort Super Smash Bros. skulle bli da han ledet arbeidet med Nintendo 64-spillet i 1999. De siste tjue årene har serien vokst til å bli en av stor suksess, og mye av det skyldes et utviklerteam som legger ned en enorm innsats for å gjøre spillene best mulig og fylle dem med detaljer og innhold. Super Smash Bros. Ultimate er, som tittelen sier, det ultimate beviset på dette. Rapporter om arbeidsjernet Sakurai som aldri tar seg feriedager og fortsetter å jobbe selv om han kollapser (hvorpå han ba om å få intravenøst slik at han kunne gå tilbake på jobb og fortsette arbeidet) er selvfølgelig bekymringsverdig, men man kan ikke nekte for at innsatsen og det harde arbeidet har gitt resultater. Super Smash Bros. Ultimate er en feiring av Nintendos rike og tradisjonsfylte historie, og når også andre spillfigurer som Sora fra Kingdom Hearts og Ryu fra Street Fighter får være med føles det som en storslått feiring av spillmediet generelt.

Mario Kart 8 kom strengt tatt ut på Wii U, men den oppgraderte utgaven til Switch har likevel blitt versjonen som er verdt å trekke frem. Her får man bunnsolid flerspillermoro med et presist kontrollsystem, kjempegod teknisk ytelse og proppfull av kreativitet. Baneutvalget er enormt, detaljnivået viser en kjærlighet til spillet fra utviklernes side, og musikken i spillet får ikke nok skryt over god den er. Når Nintendo om bare et par uker er klare med den første DLC-pakken med flere baner, viser dette at vi egentlig ikke trenger et nytt Mario Kart-spill ennå. Mario Kart 8 Deluxe har fortsatt mye moro å by på, nesten ti år etter at det først ble lansert.

Da pandemien inntraff for snart to år siden ble vi alle pålagt en ny og ukjent tilværelse med lite sosial kontakt og få lyspunkter. Behovet for noen opplevelser som bare oste av glede og positivitet var større enn noensinne. Inn kom Nintendo med Animal Crossing: New Horizons, et spill som var så skreddersydd tingenes tilstand at man nesten kunne begynne å utvikle en konspirasjonsteori om at Nintendo hadde en finger med i virusutbruddet.

Spill i Animal Crossing-serien har sjelden noen store og overordnede mål, og som spiller står du fritt til å ta tingene i ditt eget rolige tempo. Med New Horizons får man muligheten til å tilpasse den nye øya man reiser til på et helt nytt nivå, og når man ser øyene som enkelte spillere har klart å skape er det tydelig at det kun er fantasien som setter grenser. Dermed har man alle verktøyene man trenger for å skape sitt perfekte nabolag fri for problemer, pandemier og sosial avstand - en perfekt medisin for 2020, med andre ord.

Switch har blitt en så stor suksess at Nintendo til og med henter frem igjen prosjekter som har ligget i skuffen i over 15 år og bringer dem tilbake til live. Det er nettopp dette de gjorde med Metroid Dread, et spill først påbegynt på midten av 2000-tallet. Når Metroid Dread plutselig ble annonsert i fjor sommer og deretter lansert samme høst, var dette et fenomenalt comeback for en av de beste spillseriene Nintendo har på lager. Fansen vil være uenige om de liker 2D- eller 3D-Metroid best, men Metroid Dread gjør så å si alt riktig og slår dermed et enorm kraftig slag for 2D-Metroid. Flere overraskelser som dette i fremtiden takk, Nintendo!

Switch har allerede gitt oss mange Pokémon-opplevelser. Vi har fått den åttende generasjonen i form av Pokémon Sword/Shield, vi har fått en ny tilnærming til den klassiske Pokémon-formelen i vinter med Pokémon Legends: Arceus, og før 2022 er omme får vi faktisk enda en ny generasjon med Pokémon Scarlet/Violet. Et Pokémon-spill som derimot kan gå under radaren til enkelte fans er New Pokémon Snap, men det er slettes ingen grunn til å hoppe over denne tittelen. Her får man endelig en oppfølger til det klassiske fotograferingsspillet på Nintendo 64, der målet er å fange monstrene på film i stedet for i Pokéballer. Presentasjonen er nydelig, tempoet er rolig og avslappende, og jakten etter det perfekte bildemotivet er mye mer underholdende enn man skulle tro.

Det måtte et Super Smash Bros. Melee til før Nintendo skjønte at også vi utenfor Japan har lyst å spille Fire Emblem-spillene, og siden 2004 har vi fått de fleste spillene i den taktiske rollespillserien også her til lands. Fire Emblem: Three Houses leverer den bunnsolide strategiske opplevelsen vi har lært oss å forbinde med serien, men kombinerer dette med at man spiller som en professor på en krigsskole med tre forskjellige hus (Fire Emblem møter Harry Potter, med andre ord). Dette skaper ikke bare artige historier i møte med skolens elever, men åpner også opp for noen dramatiske valg når krigen bryter ut. Hvem skal man alliere seg med, og hvem vil man til slutt møte på slagmarken? Dette åpner for en dramatisk Fire Emblem-opplevelse med høy gjenspillingsverdi, og resultatet er et innholdsrikt strategispill som både nykommere og gamle veteraner vil ha stor glede av.

Monster Hunter har lenge vært en av Capcoms største serier i Japan, og med Monster Hunter: World fikk serien endelig den internasjonale anerkjennelsen mange hadde ventet på. Takket være noen kvalitetsforbedringer til den tradisjonelle formelen ble Monster Hunter: World både mer tilgjengelig og mer underholdende, og i Monster Hunter Rise fortsetter Capcom å finpusse denne formelen. Ikke alle tredjepartsspill ser like pene ut på Switch som man skulle ønske, men takket være den ekstremt robuste og fleksible grafikkmotoren RE Engine leverer Monster Hunter Rise en solid og underholdende opplevelse på Nintendos plattform. Hvis Pokémon Legends: Arceus ga deg mersmak eller du er på jakt etter en tilsvarende opplevelse uten Pokémon, er Monster Hunter Rise et spill du ikke kan gå glipp av (spillet er også tilgjengelig på PC fra og med januar 2022).

Nintendo Switch har en sterk støtte fra en rekke tredjepartsutviklere, og selv om noen av de største multiplattformspillene uteblir har Switch likevel noen eksklusive gullkorn som veier opp for dette. Astral Chain fra Bayonetta-skaperne PlatinumGames er et kroneksempel på dette. Her har spillskaperne laget en actionfest som er tilpasset konsollen på perfekt vis, og resultatet er en intens hack-and-slash-opplevelse med det samme presise kontrollsystemet man har lært seg å forbinde med PlatinumGames-spill. Legg til en stilig fremtidssetting, et brilliant lydspor og en sideaktivitet der man må samle hjemløse katter for å gi dem et nytt og trygt hjem, så har man ett av de beste eksklusive tredjepartsspillene til Switch.

Gratulerer med 5-årsjubileet til Nintendo Switch. Del gjerne dine favorittspill og opplevelsene med disse i kommentarfeltet!