Sylvester Stallone blir med John Rambo prequel-film som utøvende produsent

Vi har fulgt spent med på utviklingen av Rambo-prequel-filmen, kjent som John Rambo, og har tidligere skrevet om hovedrolleinnehaveren, personen som skal ta over actionhelterollen nå som Sylvester Stallone har trukket seg tilbake. På samme måte har vi også dekket hvordan denne filmen vil være mindre voldelig og mer eventyrlig, med dette og den forskjellige hovedrolleinnehaveren som skal levere en Rambo-film som ikke ligner på noe vi har sett før.

Men den gode nyheten er at John Rambo tilsynelatende har fått godkjent-stempelet av en person som er svært viktig for franchisen: Sly Stallone. Den originale Rambo-skuespilleren har sluttet seg til denne prequel-filmen som utøvende produsent, noe som ble bekreftet i en kort video på sosiale medier, der det også bemerkes at prosjektet nå er i produksjon og filming.

Du kan se Slys melding nedenfor, og for mer om John Rambo, vet vi i det minste at filmen blir ledet av Sisu og Sisu: Road to Revenge-regissør Jalmari Helander.

Gleder du deg til mer Rambo?