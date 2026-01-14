Syndens land

2026 hadde knapt begynt da vi så overskriftene om en Netflix-serie som hadde klatret opp på topp 10-listen hos strømmegiganten i flere land. Hvilken serie er dette, spør du? Synden Det er "Land of Sin", eller "Land of Sin" som den heter i engelskspråklige land. Et nytt krimdrama av regissør Peter Grönlund som utspiller seg på Bjärehalvøya i Skåne. Serien følger Malmø-politimannen Dani, spilt av Krista Kosonen, som blir trukket inn i en sak med personlige forbindelser når en tenåring forsvinner på Bjäre. Ganske snart flettes gamle familiefeider, lokal lojalitet og personlige relasjoner inn i hverandre, noe som gjør saken både komplisert og ekstremt følsom.

Regissør Peter Grönlund har tidligere regissert suksesser som Tjuvheder og Björnstad, produksjoner som har demonstrert hans teft for sosialrealisme og moralske gråsoner. I Synden presenteres det nordvestlige Skåne som en slags svensk "outback", der narkotika, familiefeider og fremmedgjøring trives like under den polerte overflaten.

Den skånske autentisiteten forsterkes av at majoriteten av skuespillerne er skånske, noe som trolig bidrar til at mange seere velger å se serien med teksting. For oss som er født og oppvokst i Skåne, reiser imidlertid både skildringen og handlingen noen spørsmål. Er Bjäre, hvor stockholmerne strømmer til om sommeren, virkelig et fristed for kriminelle og narkomane? Og hva gjør en politimann fra Malmö langt utenfor sitt område i nordvestre Skåne, uten at det får noen klare organisatoriske konsekvenser?

Jeg er selv født og oppvokst i Ystad og har måttet leve med å se byen befolket av skuespillere som snakker standardsvensk, og byen gjentatte ganger fremstilt som et mekka for drap og kriminalitet. Derfor er jeg fullt klar over at det må være en viss aksept for at dette er drama og ikke virkelighet. Synden er også en vakker produksjon som føles som om den holder internasjonal kvalitet, både når det gjelder foto, tempo og tone. Serien har potensial til å starte en trend av Bjäre noir hvis suksessen fortsetter og fører til flere sesonger. I tillegg til den kjente finske skuespilleren Krista Kosonen spilles seriens karakterer av mindre kjente skuespillere fra Skåne. Miljøene, fotoet og skuespillerprestasjonene skaper til sammen et lerret som med et sterkere manus kunne ha blitt en virkelig stor suksess.

Dessverre står ikke handlingen og karakterskildringene i stil med tv-seriens tekniske kvalitet. Hvis man ikke kjenner Skånes geografi, kan man kanskje akseptere at en politimann fra Malmö reiser et helt politidistrikt bort for å etterforske en forsvinning og lokal kriminalitet i Bjäre. Men når Grönlund i tillegg legger til politibetjent Danis personlige forbindelser til saken, føles handlingen rett og slett ikke troverdig.

Politiorganisasjonen fremstår som en smule lemfeldig, der ledelsen ikke legger merke til om en politibetjent plutselig tilbringer hele arbeidsdager i et helt annet politidistrikt. Dani har også med seg kollegaen Malik, spilt av Mohamed Nour Oklah, som tilsynelatende aksepterer avviket selv om han fremstår som en som ønsker å gjøre alt riktig.

Karakterene som seriens to politibetjenter møter, har ofte en troverdig dialog, men fremstår generelt som generiske. Danis forhold til sin narkomane sønn og hans savnede venn engasjerer meg aldri på et dypere plan. Selv om serien bare består av fem episoder på mellom 39 og 46 minutter hver, føles det ikke som om det er nok konflikt eller drama til å fortjene min fulle oppmerksomhet. Det er synd, for både produksjonen og skuespillet holder grunnleggende høy kvalitet.