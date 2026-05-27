Take-Two-sjef sier Red Dead Online ikke var en tapt mulighet

HQ

Red Dead Online, flerspillertilbudet som ble inkludert som en del av Red Dead Redemption 2, fikk ikke den samme kjærligheten som Grand Theft Auto Online. Det fikk riktignok litt innhold her og der, men det var tydelig hvilket spill som var Rockstars og fansenes favoritt. Selv om Red Dead Online i utgangspunktet tråkker vann på dette punktet, vil Take-Twos administrerende direktør at vi skal vite at prosjektet på ingen måte var en tapt mulighet.

"Det er bokstavelig talt ingenting om Red Dead som selger 85 millioner enheter som kan signalisere en tapt mulighet. Og Red Dead Online har vært enormt vellykket og langvarig, " sa Zelnick til IGN i et nylig intervju. Zelnick fremhevet det faktum at Rockstar er litt av et unikt selskap, der du har en gigant som Red Dead Redemption 2 som kommer i skyggen av giganten Grand Theft Auto.

"Jeg tror at hvis vi ikke hadde Grand Theft Auto her i selskapet vårt, ville folk bare snakke om det faktum at vi har denne enorme franchisen i Red Dead, som vi har, og som vi er veldig stolte av. Jeg synes faktisk personlig at Red Dead er helt fantastisk, og jeg elsker å engasjere meg i det. Og jeg tror grunnen til at det fortsetter å selge, er at det bare er spektakulær underholdning. Det er vakkert, og det føles veldig oppdatert til tross for at det ikke er en ny tittel."

Red Dead Redemption 2 ser kanskje fortsatt nydelig ut, men fansen håper på en litt oppdatert versjon som en dag vil komme som en opprinnelig PS5- og Xbox Series X/S-port. Ryktene om en Nintendo Switch 2-versjon har også versert en stund, men dessverre har ingenting offisielt blitt avslørt ennå.