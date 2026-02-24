Takk for all underholdningen, Phil Spencer.

HQ

Det gikk fort på fredag da det ble bekreftet store endringer i ledelsen av ikke bare Xbox-divisjonen, men også Microsofts samlede spillsatsing. Samme dag ble det bekreftet at spillsjefen Phil Spencer forlater selskapet, og hans nærmeste kollega, Sarah Bond, fulgte etter. Hun ble også bekreftet å forlate, og den nye spillsjefen for Microsofts spillsatsing er Asha Sharma.

Men ... la oss snakke mer om Spencer. Hvordan vil hans bidrag til Xbox bli verdsatt i fremtiden? Xbox fyller 25 år i 2026, og Phil Spencer har sittet ved roret i 12 av disse årene. Det er derfor tvilsomt at noen andre har hatt samme innvirkning på merkevaren som han har. Men la oss spole enda lenger tilbake. Faktum er at 58 år gamle Phil Spencer startet sin karriere hos Microsoft tilbake i 1988.

Phil Spencer er ikke lenger sjef for Xbox.

Spencers interesse for spill gjorde at han allerede på den tiden var involvert i selskapets spillsatsinger, og på begynnelsen av 1990-tallet ledet han utviklingen av CD-ROM-er, som Encarta. Deretter fortsatte han å jobbe med ulike forbrukerprodukter (blant annet Works, for de av dere som husker det) og spill, helt til han i 2001 ble en del av det da nyopprettede Xbox-teamet på fulltid. Så han har bokstavelig talt vært med siden begynnelsen.

Hans første rolle for Xbox var faktisk som daglig leder for Microsoft Game Studios EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika), så han fikk æren av å lede Xbox i vår del av verden med ansvar for å rekruttere utviklere, styre markedsføringen og andre oppgaver. Phil Spencer var en av nøkkelpersonene som førte til oppkjøpene av blant annet Lionhead og Rare.

Da Peter Moore overtok Xbox-divisjonen etter at Sega trakk seg ut av konsollproduksjonen i 2003, var Spencer sterkt involvert i arbeidet, og i 2008 ble han forfremmet til daglig leder for Microsoft Studios, noe som gjorde ham til en av de virkelige Xbox-toppene. 2008 var også første gang vi i Gamereactor skrev om Spencer, da han ble nevnt i en nyhetssak på nettverket.

Første gang vi skrev om Spencer var under Xbox 360-tiden.

Siden han ble sjef for gaming, var det i stor grad takket være ham at vi fikk alle de spennende initiativene under Xbox 360-tiden. Det er mange historier fra kolleger som forteller at Spencer, som var interessert i spill, ofte var involvert i spill på detaljnivå og likte å betateste og gi sin mening. Han var imidlertid ikke like involvert i Kinect. Etter at Peter Moore forlot Microsoft i 2007, tok Don Mattrick over, og han hadde et annet syn på hvordan konsollvirksomheten skulle drives. Han ønsket å fokusere på noen få store merkevarer og prøve å skape noe like populært som Wii-fjernkontrollen.

Mange har påpekt at Spencer også var en av toppsjefene i Xbox-teamet på den tiden, og selv om han selv ikke ønsket å distansere seg fra Kinect, er det mye som tyder på at det ikke var hans verk. Spencer hadde en "spilleren først"-filosofi, som ikke gikk hånd i hånd med dette. Når det gjaldt Xbox One, virket det som om alt annet enn spill var viktig, og det var mye snakk om TV-initiativer og Kinect - mens konsollen hadde dårligere ytelse enn PlayStation 4, men kostet 100 dollar mer.

Spencers rolle ser imidlertid ut til å ha vært først og fremst spill igjen, med investeringer i blant annet Halo og Titanfall. Da kritikken mot Xbox One var på sitt verste, innså Microsoft at de hadde utviklet et konsept som ikke appellerte til det publikummet som var villig til å punge ut for ny maskinvare, og som dessuten hadde et regelverk som ble oppfattet som forbrukerfiendtlig (selv om det i rettferdighetens navn skal sies at de nok var forut for sin tid, ettersom de fleste av forslagene deres nå er blitt implementert).

Kinect ble en kjempesuksess, men kanskje også noe som til syvende og sist skadet merkevaren. Spencer ser imidlertid ikke ut til å ha vært involvert i det.

Don Mattrick ble mer eller mindre tvunget til å forlate sin rolle, og Spencer sa at han ønsket å ta over som Xbox-sjef, med forslag til hvordan han kunne plukke opp bitene av et varemerke som hadde vært så elsket bare noen få år tidligere. Dette inkluderte å skrote de nye reglene, forlate ideen om å kreve Kinect og øke investeringene i spill igjen.

Xbox-merkevaren var imidlertid i en sørgelig forfatning, og for å gjøre vondt verre så det ut til at Sony gjorde alt riktig etter å ha tatt en rekke gale beslutninger med PlayStation 3. Dette betydde konstant motvind for Microsoft, som ikke klarte å lansere konsollen samtidig over hele verden, med forsinkelser mange steder, blant annet i Europa. I tillegg ble konsollen slått av PlayStation 4 i praktisk talt alle konsollsammenligninger som ble gjort, fordi den rett og slett ikke var kraftig nok.

Hvis det er ett lyspunkt å trekke frem, er det at Spencer gjorde en god jobb i sin rolle som spillsjef, og faktum er at Xbox One hadde flere eksklusive spill enn Sonys format i sine første år. Takket være titler som Ryse: Son of Rome, Forza Motorsport 5, Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 2, Sunset Overdrive, Titanfall og Ori and the Blind Forest, klarte Xbox One å henge med til tross for de dårlige forholdene. Med en bedre konsoll og et mer gamervennlig image kunne den sannsynligvis ha gjort det veldig bra.

Det er lett å glemme at Xbox One hadde noen virkelig gode spill i sine tidlige dager, noe vi har Spencer å takke for.

Men det er vanskelig å forstå hvis du ikke var der, hvor kritisert Xbox var på den tiden. Ikke engang den elegante Xbox One S, som kom tre år inn i generasjonen og bød på det mest attraktive Xbox-designet noensinne, kunne endre på det. Microsoft virket uvillige til å investere i det ramponerte varemerket, og Sony tok igjen med sine spill, og etterlot Xbox One i bakspeilet. Ifølge flere kilder vurderte Microsoft å rett og slett legge spillingen bak seg, og Spencer hadde møter med administrerende direktør Satya Nadella for å formulere en strategi for fremtiden.

Dette resulterte senere i den imponerende kraftige Xbox One X og investeringer for å styrke utviklingskapasiteten. I to år føltes det som om Microsoft hadde nye oppkjøp å kunngjøre på hvert eneste nye arrangement, og optimismen begynte sakte å vende tilbake til det grønne teamet. Men... det tar tid å lage spill, og ingen av Microsofts nye studioer ville ha tid til å lansere noe helt nytt før det var på tide å lansere den nåværende konsollgenerasjonen. Spencer sa på dette tidspunktet i generasjonen at Xbox One var den verst mulige konsollen å gjøre en feil med :

"Vi tapte den verste generasjonen å tape i Xbox One-generasjonen, der alle bygde sitt digitale bibliotek med spill."

Kort sagt var folk motvillige til å bytte konsoll da den nye generasjonen tok over, fordi de allerede hadde et bibliotek til PlayStation 4. Det var bedre å kjøpe en PlayStation 5, slik at de kunne fortsette å bruke spillene sine.

Under PlayStation 4-epoken tok digitale spill virkelig av. Det var den verste generasjonen å tape, ifølge Spencer.

Spencer hadde imidlertid flere ideer for hvordan man kunne snu utviklingen for Xbox One, og den mest bemerkelsesverdige av disse var Game Pass. Tanken var å konsumere spill på samme måte som Netflix, det vil si et abonnement som gir deg et bredt utvalg, inkludert nye spill. Det var lenge et utrolig godt tilbud, men overraskende få benyttet seg av det - rett og slett fordi de ikke hadde en Xbox. Og det var selvfølgelig få som kjøpte en Xbox bare for å kunne abonnere, ettersom det ville ha vært et dyrt abonnement.

En annen ny tilnærming Spencer prøvde, var å støtte PC fullt ut med nye utgivelser. Windows er også et Microsoft-format, så det føltes logisk. Mange var imot dette og hevdet at det undergravde poenget med å kjøpe en Xbox, men hvis vi ser på dagens marked, har Sony i stor grad adoptert den samme strategien.

Det største spilloppkjøpet Microsoft hadde gjort frem til da, var da de kjøpte Mojang og Minecraft i 2014. Dette spillet ble imidlertid ikke eksklusivt, men fortsatte å bli utgitt og støttet på alle formater. Da den nåværende generasjonen begynte, kunngjorde Microsoft at de ville gjøre et oppkjøp som førte til opprør, nemlig Bethesda. Da oppkjøpet var fullført, så det ut til at Spencer var klar til å kjempe for å styrke Xbox på alvor og ta opp kampen med Sony. Han sa dette om hvorfor Microsoft ønsket å overta Elder Scrolls-utvikleren: "Dette handler om å levere flotte eksklusive spill på plattformer der Game Pass eksisterer."

Oppkjøpet av Bethesda sjokkerte spillverdenen. Plutselig føltes det som om ingenting var hellig. Et smart trekk av Spencer, som jaktet på eksklusivitet.

Bare noen få år senere hadde han ombestemt seg fullstendig og kunngjorde at eksklusive spill var tull, ettersom Microsoft ville støtte alle formater. Ting gikk nok ikke helt som Spencer hadde planlagt. Ønsket om å skjemme bort Xbox-spillerne var nok til stede, men de nye studioene de hadde kjøpt opp hadde ingenting på gang, så det ble en dårlig flyt av nye spill. Halo Infinite fikk mye kritikk da det ble avduket og ble forsinket med et år, og da det endelig ble lansert, forsvant all støtten umiddelbart. Gears of War-serien klarte ikke å erstatte de gamle hovedpersonene, Forza Motorsport fikk lunkne anmeldelser, og det er ingen overdrivelse å si at Xbox Series S/X fikk en elendig start, til tross for at den opprinnelig fløy ut av hyllene under den verste pandemien.

Noe som definitivt har gitt næring til oppfatningen om at multiformat er fremtiden, er det rekordstore oppkjøpet av Activision Blizzard. Et dristig trekk, men det ser likevel ut til å ha ført til noen uforutsette konsekvenser. For eksempel kunne de egentlig ikke fjerne Call of Duty fra PlayStation, fordi det ville bety at de mistet enorme inntekter, og fordi de ikke ville ha vært i stand til å kjøpe selskapet i utgangspunktet. I tillegg kommenterte mange Xbox-fans at de ikke trodde de fikk noe av verdi når Microsoft faktisk bare sluttet å gi ut spill for et konkurrerende format. Det var imponerende at Spencer og Sarah Bond likevel klarte å presse gjennom kjøpet, men kanskje bidro det mer til utvanningen av Xbox enn det faktisk tilførte?

Fansen var forståelig nok skuffet, og den tidligere så anerkjente og godt likte Phil Spencer ble stadig mer kritisert. Etter fire svake år med den nye konsollen begynte ryktene å dukke opp om at det var store endringer på gang hos Microsoft, og det ble ofte snakket om at eksklusive Xbox-spill var på vei til PlayStation 5. I dag vet vi at dette viste seg å være sant, og siden den gang har Xbox-merkevaren fått mye juling.

Game Pass er et av de varige fenomenene som Spencer har skapt.

Prisene har blitt aggressivt hevet på både Game Pass og maskinvare, og uten eksklusive spill for å tiltrekke seg kunder, har de strømmet til alternativer, både konsoll og PC. Microsoft har hele tiden slitt med å forklare hvorfor du skal kjøpe en Xbox, samtidig som de aktivt reklamerer for at du ikke engang trenger en, fordi alt kan være en Xbox.

En ny konsoll ser ut til å være på vei, og etter de siste ryktene å dømme blir det en PC-hybrid, noe som vil bety at Xbox i fremtiden utelukkende vil være et økosystem og en konkurrent til Steam. I to år har Phil Spencer vist seg sjeldnere og sjeldnere offentlig, og rykter og troverdige innsidere har sagt at han har blitt stramt kontrollert ovenfra og ikke lenger er i stand til å handle slik han kunne ha ønsket.

Fra og med i går er Phil Spencer ikke lenger sjef for Xbox-divisjonen. Det er motstridende rapporter om hvorvidt han gikk frivillig eller etter diskusjoner med sjefen sin (Satya Nadella), men han har vært i Microsoft i nesten 40 år og har vært med på hele Xbox-reisen, hvorav halvparten som sjef, og er nå bare noen få år unna pensjonisttilværelsen. Han er 58 år gammel - som tilfeldigvis er nøyaktig hvor gammel Reggie Fils-Aime var da han forlot Nintendo of America for å pensjonere seg.

Oppkjøpet av Activision Blizzard var et stort prosjekt, men kanskje ikke et som leverte det Microsoft hadde håpet på.

Xbox har endret seg betydelig under Spencers ledelse, ikke alltid til det bedre (som nedleggelsen av Everwild og Perfect Dark), men de fleste ser ut til å være enige om at han har vært en positiv kraft i spillbransjen. Hvorvidt planene hans for neste generasjon vil føre til at Xbox kommer tilbake som maskinvare, gjenstår å se, men for øyeblikket vil mange si at den har et noe frynsete rykte som et resultat av at Xbox har hatt en betydelig ulempe siden Xbox 360-dagene, og at den er så mye mindre enn spesielt PlayStation at mange spill rett og slett ikke har blitt gitt ut.

Samtidig er det en viss ironi i det faktum at Sony har hatt en ganske tom spillportefølje i to år, mens Microsofts mange studioer virkelig har kommet i gang. Hadde Microsoft gått videre med eksklusive spill, kunne de sannsynligvis ha tiltrukket PlayStation-fans med sin flom av tungvektstitler. Men om det er tilfelle, får vi aldri vite.