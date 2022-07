HQ

Sent i går skrev jeg om at Cuphead: The Delicious Last Course hadde solgt over 1 million eksemplarer på under to uker, og tenåringsskilpadder ønsker også å gjøre det veldig bra.

Tribute Games og utgiverne i Dotemu feirer at Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge også har solgt over 1 million eksemplarer neste en måned etter at det glimrende brawler-spillet ble lansert.