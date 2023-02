Tekken 8 viser frem Jin Kazama i gameplaytrailer

HQ

Bandai Namcos markedsføringskampanje for Tekken 8 har definitivt holdt fansen på tærne. De startet med å gi oss en kort teasertrailer på fjorårets EVO før de offisielt annonserte det i en State of Play en måned senere. Deretter måtte vi vente tre måneder på noe rent gameplay som bekreftet at Jun Kazama blir med, så det er forståelig at mange lurte på om spillet ville slippes i år eller ikke. Jeg tror det er trygt å si at utviklerne sikter mot en lansering i 2023 etter i dag.

Etter å ha vist frem Nina og Kazuya tidligere denne måneden har Bandai Namco nå gitt oss en ny gameplaytrailer som gir oss en nærmere titt på hva Jin Kazama vil kunne gjøre i Tekken 8. Tre videoer som disse i løpet av en måned får det til å virke som om Tekken 8 ønsker å gå opp mot Street Fighter 6 og Mortal Kombat 12 i år.

Hva synes du om karakterlisten så langt og når skal spillet lanseres?