Telltale og Deck Nine viser 10 minutter med The Expanse-gameplay

HQ

Vi måtte vente åtte måneder fra den offisielle avdukingen av The Expanse: A Telltale Series til vi fikk litt gameplay, så du forventet sannsynligvis ikke å se mye på en stund etter lørdagens trailer. Heldigvis er det veldig langt fra tilfellet.

Zak Garriss, Telltales VP for historieutvikling, og spillregissør Stephan Frost fra Deck Nine har gått foran kameraet for å gi oss en nesten ti minutter lang gameplaypresentasjon av The Expanse: A Telltale Series. Dette er også fra spillets første episode, så vi får en nærmere titt på det store valget fra traileren, hvordan utforskning vil være en viktig del av opplevelsen, litt klassiske quick-time event og et mye større fokus på samleobjekter.