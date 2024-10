The Bear begynner produksjonen igjen i februar

HQ

Vi har litt informasjonsdumping å gjøre før vi kan komme til saken. Tilbake i mars rapporterte vi at The Bear sesong 4 hadde blitt spilt inn parallelt med sesong 3. Så ble det avslørt at dette ikke var sant, inntil Ebon Moss-Bachrach sa at han hadde filmet 18 episoder da de spilte inn sesong 3, noe som får en til å tro at sesong 4 kanskje ble spilt inn ved siden av den.

Det ser nå ut til at mesteparten av arbeidet med sesong 4 ble gjort ved siden av sesong 3, og i et intervju med Collider avslørte FX-sjef John Landgraf at det fortsatt er arbeid som gjenstår, men det er ikke mye.

"Av tjue episoder har de filmet omtrent seksten og en halv", sa han. "Så de kan gå tilbake til produksjonen i februar for å fullføre."

Dette setter fortsatt serien på sporet for en lansering sommeren 2025, selv om produksjonen starter opp igjen i februar. Med bare noen få episoder igjen, bør dette forhåpentligvis ikke ta for lang tid, men det ser ut til at det er slik store TV-serier lider av suksess. Skuespillerne blir megastjerner, og det kan være et mareritt å presse dem inn i produksjonen igjen.