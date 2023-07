The Elder Scrolls III: Morrowind - Holder det mål?

HQ

Vann! Jeg elsket at det fancy 3DFX-kortet mitt kunne vise vann der overflaten faktisk beveget seg når du gikk gjennom det. Det var veldig fancy. I det hele tatt var The Elder Scrolls III: Morrowind en helt ny opplevelse da jeg spilte det i begynnelsen av det nye årtusenet. Jeg var ikke så god i engelsk som jeg ble etter seks års skolegang med hovedfag i faget, så det var vanskelig å henge med. Men verden var fantastisk å utforske, og jeg elsket den merkelige øya Vvardenfell. Jeg klarte til slutt å komme meg gjennom den lange historien og elsket det meste av spillet, selv om mekanikken var vanskelig å forstå og grafikken, selv den gang, var litt mangelfull. I dag regnes det fortsatt som en av Bethesdas absolutte klassikere og vil alltid ha en plass i hjertet mitt. Men spørsmålet er hvordan det ville føles å starte det i dag hvis du aldri har spilt det før.

For åpenhetens skyld vil jeg bare si at jeg har spilt Morrowind med en rekke modifikasjoner, og det har jeg gjort for å gjøre det litt lettere å gå til, noe Bethesda-spill har en tendens til å mangle i originalversjonen. Det er også slik jeg vil anbefale andre å tilnærme seg Morrowind.

Historien i Morrowind er ikke så lett å følge til å være et moderne spill. Det er mye lesing i samtalemenyer som ikke helt gir mening. Det er like ugjennomsiktig som det var den gang. Det finnes flere mods som tar tak i dette, men jeg synes fortsatt at systemet er svært uoversiktlig, og det hindrer meg i å få en positiv opplevelse av spillet. Det er fanskapte mods på vei til spillet som jeg virkelig ser frem til, ettersom samtalene er mye mer uttalt enn de var i originalen, noe som vil gjøre spillet mer tilgjengelig.

Dette er en annonse:

Hvis du graver deg gjennom de mange samtaleboksene, finner du en fascinerende historie under overflaten. Du spiller som en ukjent fange som ankommer byen Seyda Neen, der du får beskjed om å kontakte Caius Cossades etter at keiseren har løslatt deg, mistenkt for å være den legendariske Nerevarine. Han befinner seg i Balomora, en stor by i den sørlige delen av Morrowind. Han forteller deg om den onde Dagoth Ur og planen hans om å infisere øya med Corprus-sykdommen. Historien har mye mer å by på, og etter min mening er det den beste historien i noen av de fem Elder Scrolls-spillene. Den er mystisk, spennende og man føler virkelig at det står viktige ting på spill. Historien er like spennende nå som den var den gang, selv om den var ganske vanskelig å navigere i, men akkurat som på begynnelsen av 00-tallet var det verdt innsatsen. I tillegg til hovedhistorien finnes det også to veldig store utvidelser til spillet, kalt Tribunal og Bloodmoon, så det er nok å ta tak i hvis du vil oppleve historiefortelling på Bethesdas beste.

The Elder Scroll III: Morrowinds største styrke er imidlertid, som alle Bethesda-spill, den åpne verdenen. Morrowind er et merkelig sted med gigantiske sopper, interessant arkitektur og skapninger du ikke ser noe annet sted i Elder Scrolls-verdenen. Øya har karrige områder som føles ensomme, men samtidig kaotiske fordi det alltid er noe å gjøre. Det er alltid en ruin som ser spennende ut, en hule der det er et mysterium som må løses, eller de svært mystiske Dwemer som har forsvunnet og etterlatt seg roboter som er svært gåtefulle og ganske voldelige. Jeg elsker Morrowind når det gjelder utforskning, og det gjør jeg i alle Bethesdas rollespill. Morrowind er bare noe helt spesielt, mest fordi det er så upolert og annerledes enn oppfølgerne, noe som gir spillet en helt spesiell følelse som forsvinner mer og mer etter hvert som serien og Bethesdas spill blir mer strømlinjeformet. Jeg håper Starfield fanger opp noe av denne galskapen, siden det er nytt ukjent territorium for Bethesda. Det kommer til å bli spennende.

Når jeg sier upolert, mener jeg det. Morrowind er stygt! Det har det alltid vært. Figurene ser kantede og klumpete ut, byene er brune og kjedelige, og mange av områdene er ikke spesielt frodige, men består av svarte steiner og grå jord. Noen av områdene har sandstormer, som er brune tepper som reduserer sikten. Det hele er litt kjedelig, men det gjør også at fargene som er der, kommer bedre til sin rett. Men det finnes også områder som er mer frodige, og der du møter disse blå manetlignende skapningene som kalles Netch's, og de ser fortsatt fantastiske ut. Så det er både opp- og nedturer når man reiser rundt i det vulkanske landet.

Dette er en annonse:

Hvis du, som meg, velger å gå til Nexus Mods for å oppdatere grafikken, kan du endre spillets utseende enormt. Det finnes tusenvis av modifikasjoner som har blitt laget i løpet av de 20 årene spillet har eksistert. Jeg fant en total konvertering som la til 200 mods og gjorde spillet mer fargerikt og mykere å se på. Spillet er imidlertid fortsatt 20 år gammelt, og du kan ikke polere bort noe av søppelet, men det kan endre spillets følelse ganske mye. Jeg brukte ikke disse modifikasjonene, men gikk heller for modifikasjoner som gjorde spillet mindre edgy, og disse kan fikse mange ting som irriterte meg. Magisystemet er for eksempel ikke helt enkelt, og med mods blir det litt mer håndterbart. Enchanting og Alchemy kan også gjøres litt enklere med mods, og alle de tingene jeg personlig slet med har jeg strømlinjeformet, og det gjør spillet bedre for meg, med gleden av spillets styrker mer i fokus.

Noe av det beste med Morrowind er musikken, som er komponert av Jeremy Soule. Det er ikke mye musikk i spillet, og etter hvert som du løper gjennom verden, blir musikken veldig minimalistisk, men også veldig stemningsfull. Så er det temaet for Morrowind, som du kan finne versjoner av i de påfølgende spillene i serien, og Morrowind har den beste versjonen etter min mening. Jeg elsker den rolige og senere bombastiske introen til spillet, som er helt fantastisk, men det er også mange komposisjoner i spillet som sitter igjen etter at du har spilt Morrowind. 20 år senere elsker jeg fortsatt å løpe rundt med disse musikkstykkene i ørene.

Så holder Morrowind mål? Ja, det synes jeg. Spillet bærer preg av sin alder og har noen virkelig skarpe kanter, men hvis du gir det tid, vil det åpne seg og bli det legendariske spillet det er. Deretter kan man legge til modifikasjoner for å slipe kantene litt ned.