The Fantastic Four: First Steps - Alt du må vite om den kommende Marvel-filmen

Vi har alle ventet, og nå er det endelig på tide å ønske Marvels første familie (og førstefamilie) velkommen til det større Marvel-filmuniverset. I juli har The Fantastic Four: First Steps premiere på kinoer over hele verden, og siden den er klar til å være et av de siste kinotilbudene før den neste store ensemblesatsingen i Avengers: Doomsday, og også som en litt mer uortodoks Marvel-film på grunn av settingen og perioden, har vi satt sammen denne praktiske artikkelen for å gi deg all nødvendig informasjon om den etterlengtede filmen.

Hvem er The Fantastic Four?

Før vi går inn på handlingen og historien, lurer du kanskje på hvem De Fantastiske Fire egentlig er? La oss svare på det spørsmålet med en gang.

De Fantastiske Fire er en gruppe superhelter basert i New York City i den berømte Baxter-bygningen. Teamet forvandles og får fantastiske krefter og evner når de reiser ut i verdensrommet for å håndtere en kosmisk anomali. Denne forandringen, kombinert med deres intelligens, motstandskraft, samarbeid og mot, gjorde at De Fantastiske Fire ikke bare ble en av de viktigste beskytterne av New York, men også et symbol for styrke og forsvar for menneskeheten og jorden som helhet.

Når det gjelder hvem som utgjør De Fantastiske Fire og hva hvert medlems evner er, finner du informasjonen nedenfor.



Mr. Fantastic/Reed Richards - den såkalte «smarteste mannen i live» og et vesen med utrolig motstandskraft takket være krefter som gjør at han kan strekke og vri kroppen sin på utallige måter.



Den usynlige kvinnen/Sue Storm - Reeds partner og lederkvinnen i gjengen. Sue har evnen til å gjøre seg selv helt usynlig og også til å skape kraftige kraftfelt som kan beskytte alle i dem, eller til og med fange en trussel...



Den menneskelige fakkelen/Johnny Storm - Sues bror og gruppens bokstavelige og metaforiske hothead. Johnny har evnen til å tenne seg selv, kontrollere ild og fly rundt på innfall, noe som gjør ham til en av de mest mobile heltene på laget.



Tingen/Ben Grimm - Reeds nærmeste venn og den mest minneverdige helten på laget. Ben ble forvandlet til en steinhudet skapning med enorm motstandskraft og styrke, om enn en som har et hjerte som er mye, mye mykere enn hans barske utseende antyder.



H.E.R.B.I.E. - La oss ikke glemme teamets ledsagerobot som hjelper dem på oppdrag og i hverdagen.



Hva kan vi forvente av historien til The Fantastic Four: First Steps?

I motsetning til mange andre Marvel Cinematic Universe-filmer foregår The Fantastic Four: First Steps i en annen verden enn den vi kjenner og forventer. Den nåværende tidslinjen, der helter som Captain America, Thor, Doctor Strange, Hulken, Spider-Man og flere opererer, blir denne gangen erstattet av en ny periode inspirert av 1960-tallet. Jepp, denne filmen vil ha et unikt og minneverdig retro-futuristisk oppsett som spiller inn i selve historien.

I denne verdenen er The Fantastic Four jordens eneste beskyttere, og de møter sin største utfordring hittil. En begivenhetsrik dag ankommer en glupsk romgud kjent som Galactus i jordens nærhet og truer planeten, noe som fører til at de fire må slå seg sammen igjen, overvinne oddsen og redde dagen, samtidig som de også håndterer Galactus' slående budbringer, den mektige Silver Surfer.

Hvem utgjør rollebesetningen til The Fantastic Four: First Step?

Når du kjenner kjernekarakterene og handlingen, lurer du kanskje på hvem som spiller hvem i filmen. Rollebesetningen er som følger:



Reed Richards - Pedro Pascal



Sue Storm - Vanessa Kirby



Johnny Storm - Joseph Quinn



The Thing - Ebon Moss-Bachrach



Matthew Wood - H.E.R.B.I.E.



Ralph Ineson - Galactus



Julia Garner - Silver Surfer



Mark Gatiss - Ted Gilbert (en lokal TV-programleder)



Det er også noen overraskelser i tillegg, med Natasha Lyonne og Paul Walter Hauser, alle i hemmelige roller, og vi venter også på å høre om hvem som skal spille Franklin Richards, den førstefødte sønnen til Reed og Sue.

Hvem står bak The Fantastic Four: First Steps?

Med så mye på spill i denne filmen er du kanskje nysgjerrig på filmskaperne bak filmen. Bortsett fra Marvel Studios-sjef Kevin Feige som er tilknyttet som produsent, regisseres The Fantastic Four: First Steps av Matt Shakman, som nylig er kjent for sitt utmerkede arbeid med WandaVision-serien.

Hvis ikke dette var nok til å overbevise deg, inkluderer de utøvende produsentene Marvel Studios' egen Louis D'Esposito, Spider-Man-veteranen Grant Curtis og Wizarding World-produsenten Tim Lewis.

Som en siste bemerkning er filmens musikk komponert av filmlegenden Michael Giacchino.

Når kan du se The Fantastic Four: First Steps?

Nå som du uten tvil er like ivrig etter å se The Fantastic Four: First Steps som oss, lurer du kanskje på nøyaktig når du kan dra på kino for å se filmen på storskjerm? Premieredatoen er satt til 23. juli 2025 i Norge.

Kan jeg se en trailer for The Fantastic Four: First Steps?

For de som ønsker en tidlig smakebit på handlingen, vil dere bli glade for å vite at det allerede finnes en full trailer der ute. Sørg for å sjekke den ut i sin helhet nedenfor for å se hvorfor The Fantastic Four: First Steps bør være øverst på overvåkningslisten din.