The First Descendant lover å gjøre det bedre etter kontroversen om "stjålne" Destiny 2-ikoner

Tidligere i uken påpekte en artikkel av Forbes at mange av ferdighetsikonene for The First Descendant var veldig like de som er i Destiny 2. Det ser ikke ut til at dette ble gjort med noen ondsinnet hensikt, da det ser ut til at ikonene bare feilaktig dukket opp online som open source-ikoner.

I en uttalelse til IGN, The First Descendant utvikler Nexon erkjenner denne feilen, og sier at den har stor respekt og forkjærlighet for Bungies skytespill. "The First Descendant, som et plyndringsskytespill, ble utviklet med en dyp hengivenhet og respekt for andre spill i sjangeren," heter det i uttalelsen.

"Destiny 2, som er et globalt anerkjent plyndringsskytespill, er også personlig beundret og respektert av teamet ... Vi har tatt bekymringene på alvor og bestemt oss for å gjøre justeringer for å sikre at bildene som kan virke like, tydelig gjenspeiler den unike identiteten til spillet vårt. Vi vil fortsette å forbedre spillet for fans av looter shooter-sjangeren."

The First Descendant får også kritikk for andre aspekter, men til tross for det har det trukket til seg en massiv mengde spillere. Sjekk ut anmeldelsen vår her.