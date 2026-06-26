The International 2026: GamerLegion venter på en motstander i finalen i kvalifiseringen til « North » American

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Etter denne helgen vil vi kjenne den fullstendige listen over lag som har kvalifisert seg til The International. Foreløpig har de fleste regionale kvalifiseringsrundene funnet sted, men den europeiske turneringen avsluttes denne helgen, og den nordamerikanske turneringen avsluttes i løpet av natten.

Når det gjelder det siste punktet, kan vi nå, i tillegg til rapporten vår fra i går, legge til at det kun gjenstår to kamper, og at ett lag allerede venter på en motstander i finalen. Tre lag er fortsatt med i denne kvalifiseringen, men kun ett vil gå videre og nå The International. For å se kampene som er planlagt for i kveld, sjekk kampplanen nedenfor.

Finalen i nedre del av turneringen – 26. juni



The Bug mot 4 Anchors og Ilmeria kl. 21:00 BST/22:00 CEST



Grand Final – 27. juni



GamerLegion mot vinneren av finalen i nedre del kl. 00:00 BST/01:00 CEST



GamerLegion sikret seg plassen i Grand Final ved å slå The Bug i finalen i den øvre delen med 2–0, mens 4 Anchors and Illmeria i går slo ut GG Boom i semifinalen i den nedre delen med 2–0.

Hva forventer du av kveldens kamper?