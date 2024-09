The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Kartet er 8 ganger større enn i Link's Awakening

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bringer tilbake den gammeldagse Zelda-stilen, noe som er en klar forskjell fra de nyere åpne verdenene i Breath of the Wild og Tears of the Kingdom. Men mange av designfilosofiene fra disse moderne spillene har blitt brukt her.

Det inkluderer kartet. Mens alle tidligere 2D Zelda-spill (som A Link to the Past o A Link Between Worlds) hadde relativt små kart, er Echoes of Wisoms kart åtte ganger større enn det som Link's Awakening hadde.

Satoshi Tereda, regissør for spillet hos Grezzo, studioet som ble bestilt av Nintendo for å jobbe med dette Zelda, har avslørt det i et offisielt intervju på Nintendos nettsted: "Vi pakket inn så mange ting vi ønsket å gjøre for å skape denne "Legend of Zelda-aktige" følelsen, og kartet endte opp med å bli åtte ganger så stort som i Link's Awakening. (Ler)"

Eijo Aonuma, produsent, avslører at de opprinnelig hadde tenkt at kartet skulle være fire ganger større, "men så, før vi visste ordet av det... (Ler)"

"Men selv om kartet har blitt mye større, er følelsen av et ovenfra-og-ned The Legend of Zelda-spill, der du enkelt kan nyte spillingen i en kompakt verden, fortsatt til stede", fortsetter han, "så det er ikke skremmende å utforske."

Dette vil gjøre det til det største 2D Zelda-spillet noensinne når det gjelder omfang, men det ser ut til at følelsen av Zelda-spillene fra den gamle skolen fortsatt er der, og blander det beste fra begge verdener for å skape nok et spill du må ha på Nintendo Switch ... kanskje det siste før lanseringen av Switch 2?