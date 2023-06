The Lord of the Rings: Gollum-studioet slutter å lage spill

HQ

Jeg er langt fra den eneste som syntes det var åpenbart at The Lord of the Rings: Gollum ikke ville ha en sjanse i dagens marked, men det er aldri morsomt å se utviklere be om unnskyldning for tilstanden til spillet. Kommersiell fiasko er enda verre, noe vi får et eksempel på i dag.

Games Wirtschaft var først ute med å rapportere at Daedalic Entertainment har besluttet å legge ned utviklingsavdelingen for å fokusere på å utgi spill, og dermed si opp 25 ansatte. En representant fra Daedalic har nå bekreftet dette i en e-post til meg, og sier at en av grunnen til dette er at The Lord of the Rings: Gollum ikke levde opp til selskapets forventninger.

Vi vil fortsatt få den lovede oppdateringen, men så handler det om publisering. Dette betyr også at et annet Ringenes Herre-spill som vi har hørt rykter om kanselleres, så det neste store spillet vi får se i universet blir enten Amazons MMO eller noe uannonsert fra ambisiøse Embracer Group.