The Umbrella Academy: Sesong 4

Selv om den definitivt har hatt sine opp- og nedturer i løpet av de fire sesongene, har The Umbrella Academy for det meste vært en av Netflix' bedre adaptasjoner. Serien, som er basert på tegneseriene med samme navn, følger en dysfunksjonell familie av tidligere barnesuperhelter som får i oppgave å komme over sine småkrangler for å redde verden, flere ganger. Det er en velprøvd formel, men der The Umbrella Academy alltid har skilt seg fra sine superheltkolleger, er i form av hovedpersonenes krefter, som er tilfeldige, rare og om noe litt ubrukelige. Til tross for dette klarer gjengen å bruke dem til å forhindre en universell katastrofe gang på gang.

I denne siste sesongen er alt som vanlig. Etter hendelsene i sesong 3, der mannskapet befinner seg i en ny tidslinje uten kreftene sine og lever normale liv, kommer de snart inn i hverandres liv igjen for en femårs gjenforening, der helvete snart bryter løs og en rekke ustoppelige hendelser settes i gang. Hvis du har sett noe av The Umbrella Academy før sesong 4, vil du være godt kjent med dette oppsettet og denne formelen.

Du vil også være kjent med den overveldende følelsen av forvirring som tidslinjehoppingen og det multiversale narrativet påtvinger seeren. Som i Marvel, DC og bokstavelig talt alle andre prosjekter som leker med tiden, fører det i The Umbrella Academy nok en gang til en innviklet og vanskelig å følge historien som gir mindre og mindre mening etter hvert som episodene ruller videre. I hvert fall frem til den siste tredjedelen av den siste episoden, der Five som vanlig bruker sin store, gamle hjerne til å forklare nøyaktig hva som skjer. Det er et problem, men det er også et vanlig problem i underholdningssfæren i dag, og et problem som The Umbrella Academy har stått overfor i flere sesonger.

Det som er betydelig bedre i denne siste episoden, er den emosjonelle tyngden og dynamikken mellom skuespillerne og kjernekarakterene. Det føles som om gjengen etter tre sesonger med gradvis forbedring har nådd sitt høydepunkt denne gangen, der forbindelsene mellom dem, humoren og gjenkjenneligheten, de emosjonelle båndene og måten de alle spretter mot hverandre på, skaper noen virkelig gripende og tunge scener som virkelig får kjernefortellingen til å føles viktig og relevant. Aidan Gallagher som Five, Elliot Page som Viktor og Ritu Arya som Lila er de mest fremtredende i hovedrollene, men også David Castaneda som Diego, Tom Hopper som Luther, Robert Sheehan som Klaus, Justin H. Min som Ben og Emmy Raver-Lampman som Allison gjør alle glimrende prestasjoner.

Hovedantagonistene lander ikke helt på samme måte som noen av skurkene i de tidligere sesongene, da Nick Offerman og Megan Mullally som Dr. Gene og Dr. Jean Thibodeau er ganske forglemmelige som kjerneantagonister, og Colm Feores Reginald Hargreeves mangler den brutaliteten som gjorde ham til en så iøynefallende kraft i fortiden. Det er en narrativ grunn til at skurkene er redusert denne gangen, og det er en viktig årsak til at serien har kommet til en passende og tilfredsstillende avslutning, men det hadde vært interessant å se gjengen faktisk være i fare i det minste én gang i løpet av denne sesongen, og ikke bare snuble seg frem til suksess.

Humoren er en av de bedre delene av The Umbrella Academy denne sesongen, med noen virkelig morsomme scener. Øyeblikket i minibussen (jepp, den...) kommer til å bli ikonisk, i likhet med noen av Luthers dansenumre og Klaus' kokainpåvirkede forsøk. Denne sesongen gjør en fantastisk jobb med å balansere dype følelser med lett humor, ikke så mye at det blir bados som ødelegger øyeblikket, men på en måte som bryter opp de tyngre elementene og gir et mer jevnt tilbud.

Det er alltid rom for forbedringer på VFX-siden av serien, da den ærlig talt ser billig ut mye av tiden. Men igjen, dette er neppe uvanlig for underholdning i 2024, og vi ser stygg CGI og effekter som stikker seg ut i dyre Marvel blockbustere og billigere serier. Det jeg vil si til fordel for The Umbrella Academys siste sesong, er at den i løpet av seks episoder klarer å gjøre mer, drive en historie fremover på en mer meningsfull måte, presentere gripende og emosjonelle sekvenser, og til og med avslutte denne versjonen av tegneserien på en passende og tilfredsstillende måte, alt sammen på kortere tid enn vi har sett andre TV-serier i det siste oppnå. Det er definitivt noe veldig positivt å si om hvor tett denne siste sesongen føles, og hvordan den gjør det den skal i det som oppleves som den perfekte lengden. Hvis du kutter en episode, ville den føles for kort, og en episode til ville trekke den ut.

Så selv om du sannsynligvis vil få hodepine av å forsøke å følge med på den tidslinjehoppende hovedhistorien i den siste sesongen av The Umbrella Academy, vil du også huske hva som gjør dette persongalleriet så spesielt og få en bittersøt smak av at reisen med dem har nådd sin konklusjon. Dette er en minneverdig avslutning på en av Netflix' bedre serier den siste tiden, og definitivt verdt å sjekke ut hvis du har fulgt The Umbrella Academy siden deres ankomst i 2019.