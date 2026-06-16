There Are No Ghosts at the Grand vinner Tribeca Games Award 2026

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Nylig ble utvikleren Friday Sundae presentert på Tribeca Games-festivalen i New York City, hvor den britiske utvikleren ble satt i rampelyset og hyllet for sin kommende og etterlengtede indie-hit There Are No Ghosts at the Grand.

Under showet ble spillet hyllet og tildelt 2026 Tribeca Games Award, en trofé som deles ut til et uutgitt spill for «fremragende kunstnerisk fortellerkunst». I denne sammenheng kom « There Are No Ghosts at the Grand » ut på topp blant 12 konkurrenter, inkludert «Rockbeasts», «Virtue and a Sledgehammer», «Forever Ago» og flere.

For å markere denne bragden har Friday Sundae delt en ny trailer for spillet, som inneholder massevis av nytt spillinnhold og har Broadway-stjernen Alex Brightman med, der skuespilleren spiller rollen som Chris David i spillet, den ledende karakteren som spilleren styrer.

Traileren viser mer av renoveringselementene i spillet, samt de overnaturlige spøkelsesjaktmekanikkene. I tillegg får vi vite mer om historien og hvordan Brightmans Chris David passer inn i helheten.

Sjekk ut alt nedenfor, og for mer om There Are No Ghosts at the Grand, sørg for å lese om spillets varighet og Friday Sundaes holdning til AI også, alt i forkant av spillets lansering senere i 2026.