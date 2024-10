Ti dager etter den verdensomspennende lanseringen er Palworld ute i Japan på PS5

HQ

Palworld er nå tilgjengelig på PS5 i Japan. Pocketpair bekreftet det sist fredag, 4. oktober, etter en ubestemt forsinkelse som varte i ti dager, selv om mange trodde det ville være verre.

Palworld Spillet ble lansert på PS5 over hele verden 24. september, som en overraskelseslansering rett etter Sonys State of Play. Men spillet ble ikke lansert på PS5.

Det ble ikke gitt noen forklaring, men mange antok at det skyldtes den pågående rettssaken mot Pocketpair fra Nintendo og The Pokémon Company, som ble kunngjort bare noen dager tidligere.

Nintendo og Pokémon saksøkte Pocketpair på grunn av brudd på opphavsretten, men det er tydelig at spillet har vært på radaren siden lanseringen i januar i fjor, på grunn av at det nærmest er et plagiat av Pokémon-design og -spill. Spillet er også ute i Japan på PC og Xbox.

Til tross for rettssaken, som også kan komme til å omfatte USA, om enn med flere utfordringer, har Pocketpair gått sammen med Krafton, som vil utgi en mobilversjon.