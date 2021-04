Ti egg i spill som kan gi påskestemning

Du ser på Annonser

Mange av oss har faste spill som setter oss i julestemning eller sommerstemning. Til tross for at veldig mange har fri rundt påsketider, finnes det ingen åpenbare spill som passer anledningen. Derfor har jeg i et desperat forsøk på å finne det ultimate påskespillet, funnet fram ti spill som inneholder... egg.

Banjo-Kazooie

Snakker vi om egg er det ingen vei utenom denne slageren. Kazooies fremste våpen er de blå eggene hun kan spytte ut fra foran eller bak. Om det er nok til å dra fram maling og pensler vites ikke, men egg er det nok av.

Final Fantasy VII

Dette er neppe spillet folk flest forbinder med egg, og det er ganske forståelig. Det er ikke videre mange egg i denne klassikeren, men til gjengjeld er det et veldig stort et. På toppen av reaktoren på Fort Condor befinner det seg et digert egg som ruges av en kondor. Hvor mange omeletter kan man få ut av dette, tro?

Animal Crossing

Denne serien er kjent for å følge mange av merkedagene fra den virkelige verden, og påsken er naturligvis også representert i form av Bunny Day. Som oftest innebærer dette at man skal fise rundt og lete etter påskeegg. Er ikke dét påskete, vet ikke jeg.

Diddy Kong Racing

Det er ikke alle racing-spill som har sin eget minimodus hvor man skal fly rundt på en arena og stjele hverandres dinosauregg før de klekker. Overraskende gøyalt om man spiller med venner, men får man lyst til å dra fram kartongen etterpå?

Super Mario Sunshine

Kanskje det Mario-spillet som i størst grad blir sett på som et sommerspill (med rette), men også her finnes det et feiende flott egg. Riktignok er det plassert på toppen av tårnet på Delfino Islands største sandstrand, hvor sollyset skal hjelpe det å klekke.

Egg (Game & Watch)

En hel konsoll dedikert til egg fortjener å bli nevnt. Her skal ulven flyttes rundt slik at alle eggene fra hønene fanges før de faller på bakken. Burde passe like godt hjemme i sofaen som på hytta.

Eggs of Steel: Charlie's Eggcelent Adventure

La oss først og fremst gjøre det helt klart at tittelen på spillet er verdt en pris. På mange måter er nok dette PS1 på sitt aller verste og mest generiske til tross for at det er en merkelig mikstur av Lille Trille og Gex eller noe sånt. Likevel er det noe mørkt og dystert over måten skallet knuser på og hvordan plomme og eggehvite renner ut når man dør.

Easter Eggstravaganza featuring Dizzy

Dizzy-serien burde være kjent for de fleste, hvor helten er et vandrende egg. Det mest påskete av alle er den modifiserte versjonen av Fast Food Dizzy hvor alt er byttet ut med påskeegg, sjokolade og kyllinger. Easter Eggstravaganza er for så vidt det eneste spillet jeg vet om som har et konkret påsketema, og er sånn sett godt kvalifisert for å være med i dette selskapet.

Pokémon Gold/Silver

Generasjon to innførte oppdrett-konseptet hvor to mer eller mindre like monstre kunne få et egg sammen. Siden den gang har omtrent samtlige nye spill i serien bydd på haugevis av egg. Samtidig var det i disse spillene påske-Pokémon nummer én dukket opp: Togepi.

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Tonnevis av fargede egg, en verden tegnet med tegnestifter. Yoshi's Island scorer høyt på eggeskal(l)aen, og kan skilte med et bedagelig påsketempo på brettene. Kan dette være det ultimate påskespillet?

Har det blitt glemt noen eggende klassikere? Hvilket spill er egentlig det største påskespillet?