Ti skjulte perler på Xbox Game Pass

Det finnes et hav av spill på Xbox Game Pass og PlayStation Now, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne å lete. Men vi skal gjøre det litt lettere for deg. Derfor har vi nå laget en liste over ti spill på hver av de tjenestene som vi mener virkelig er verdt å sjekke ut, som ellers har gått under radaren til de fleste. Vi starter med Xbox Game Pass:

• CrossCode - Pikselgrafikk blir ofte brukt feil, da det er noe som ofte bare gjør at spillene føles styggere enn de er og også gamle selv om de ble utviklet nylig. Men i rette hender kan magi oppstå. De fantastiske rollespillene mange av oss vokste opp med i 16 bits-æraen er spill som bare blir dårligere når du prøver å krydre dem med moderne teknologi, som å bytte ut pikslene med polygoner. CrossCode er et spill for alle oss som husker rollespill som Phantasy Star IV, Secret of Mana og Chrono Trigger med utsøkt pikselgrafikk og historie som jeg våger å påstå vil overraske deg stort takket være smart manus og interessante temaer. Det faktum at det også har fantastisk musikk og er Xbox Series S/X-optimalisert er jo helt upåklagelig.

• Desperados III - Smak på det her; sanntidsstrategi, stealth, western og Xbox Series S/X-optimalisering. Jeg tipper at du sitter og slikker leppene dine nå og vil vite mer. La deg ikke lure av tre-tallet i spillets tittel, for dette er faktisk en prolog til seriens første spill og er altså dermed utmerket å hoppe inn i for å oppleve herlige western-eventyr med den fargerike gruppen John Cooper, Hector Mendoza, Doc McCoy, Isabelle Moreay og Kate O'Hara, som alle har unike egenskaper. Selv om det først og fremst ment å være et stealth-spill, er det fleksibelt nok til å også kunne spilles som et actionspill og en tittel jeg virkelig vil anbefale å teste.

• Dungeon of the Endless - Om du liker co-op (kan forresten fint spilles alene også) og roguelikes eller bare gode spill generelt bør du ikke gå glipp av dungeon defense-tittelen Dungeon of the Endless. Her har et fengselsromskip krasjet på en planet og du og noen andre overlevende må utforske omgivelsene mens de sleper rundt på en krystall i et forsøk på å komme seg dere derifra. Takket være at banene genereres tilfeldig er dette et sånt spill som er gøy å spille opptil flere ganger.

• Enter the Gungeon - Et annet sill som tilbyr tilfeldig genererte baner og ren briljans er Enter the Gungeon. Dette bør absolutt spilles i co-op sammen med gode venner, og det er tydelig at utviklerne har latt seg inspirere av spill som The Binding of Isaac og Souls-serien. Det er virkelig utfordrende, men også desto morsommere ettersom gruppen din blir sammensveiset og bedre og bedre til å bruke de forskjellige verktøyene dere får for å komme videre i eventyret. En utmerket presentasjon og god humor sørger for å gjøre dette til noe som de fleste vil sette pris på.

• GreedFall - GreedFall er ett av de spillene jeg egentlig synes det er rart å kalle en skjult perle du kan ha gått glipp av. For ingen som liker vestlige rollespill burde ha gått glipp av dette. Vi snakker om et skikkelig vellaget eventyr som ofte sammenliknes med Biowares beste titler. Det er altså et rikt eventyr med en velskreven historie og en følelse av at alt ikke handler om en selv. Denne verden er troverdig og er fylt med både magi og merkelige skapninger. Jeg kan ikke anbefale denne perlen nok, spesielt til deg som liker spill som Jade Empire og The Elder Scrolls V: Skyrim.

• Lonely Mountains: Downhill - Er du gammel nok til å huske da man spilte spill som Excitebike, Ridge Racer, Tony Hawk's Pro Skater eller SSX Tricky for å samle flest mulig poeng? Husker du hvor utrolig vanedannende det var og hvor dervepirrende det føltes når man nærmet seg slutten og visste at man hadde en potensiell rekord på gang? Det er eksakt den følelsen Lonely Mountains: Downhill byr på, når man runde for runde blir bedre på å raskt ta seg ned de bratte fjellene. Spillkontrollene er klokkerene, intutive og du kommer til å ville ta en tur til, og en til, og kanskje en til når du har begynt å spille, for å se om du klarer å slå din egen rekord. Et spill som virkelig er verdt å sjekke ut om du liker å utfordre deg selv.

• Octopath Traveler - Ett av de beste japanske rollespillene jeg har spilt i nyere tid er Octopath Traveler. Det ble originalt sluppet som en Switch-eksklusiv tittel, men kom senere til PC etterfulgt av Stadia. Så sent som forrige måned fant spillet veien til Xbox Game Pass også, ganske ut av det blå da det ikke var annonsert til plattformen på forhånd, og dermed tror jeg det har gått under radaren til mange. Men om du liker klassiske japanske rollespill er dette et spill du absolutt bør sjekke ut nå. Det byr dessuten på rålekker grafikk, fantastisk design og makeløs musikk. Hva er det du venter på?

• River City Girls - Jeg liker veldig godt både Battletoads og Streets of Rage 4 fra i fjor, men den beat 'em up-tittelen jeg har kost meg aller mest med de siste årene er faktisk River City Girls. Det er en slags spinoff fra serien Kunio-kun (husker du Nintendo World Cup med de firkantede spillerne med superspark eller River City Ransom?) og er utviklet av retromesterne WayForward. Her skal vi som jentegjeng redde kidnappede kjærester i stedet for vice versa som ellers er vanlig. Aller best blir det om man spiller med en venn og slår seg gjennom de fargerike omgivelsene sammen, og spillets bosskamper er blant de mest minneverdene sjangeren noensinne har bydd på.

• Supraland - De fleste spillene med åpen verden utnytter ikke den store plassen skikkelig. Oftest er det bare masse unødvendig fyll og det forventes fortsatt at du reiser rundt og gjør ting i en viss rekkefølge. I Supraland får vi noe så unikt som en plattformer i en virkelig åpen verden med masser av variasjon og plenty å gjøre. Her er flere forskjellige sjangere blandet sammen, og du vil kjenne igjen elementer fra både Portal og Zelda, samt Metroid og Super Mario. Dette er virkelig en skjult perle mange garantert har oversett, og alle som har spilt det etter at jeg har tipset dem om det, har takket meg siden.

• Thumper - Jeg har bevisst prøvd å dekke forskjellige sjangere i denne listen, og som du ser mangler musikk. Den sjangeren representeres dog av Thumper, en rytmetittel der du spiller som en bille, med et tempo som vil gi deg bakoversveis. Du vet hvordan det føles noen ganger når du spiller og knapt tør å blunke av frykt for å gå glipp av noe. Det er akkurat her vi finner Thumper. Designet er friskt, det har underholdende gameplay, musikken er flott og det tar ikke lang tid før du er helt i transe og tiden bare flyr unna.