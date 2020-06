Du ser på Annonser

I dag har vi valgt å se nærmere på noen av de mange skjønne spillene som kan finnes på PlayStation Now. Formålet med denne artikkelen er å utpeke gode spill, som vi tror at mange av dere har oversett, i stedet for å utpeke de største og de best omtalte spillene.

Av den grunn vil du verken finne Uncharted eller Spider-Man på vår liste, og det er fordi vi vet at du allerede kjenner til disse titlene, og har sannsynligvis spilt dem om du er interessert i dem. Og med denne lille forklaringen i boks er det på tide å komme i gang. Her er ti skjulte skatter på PlayStation Now, som vi synes du bør sjekke ut.

Abzû

Etter å ha skutt deg gjennom enda et fokusgruppeskapt AAA-spill med live service-features som skriker etter dine penger, er det noen ganger fristende å spille noe mer ekte. Hvis du har spilt og nytt spill som Journey og Flower burde du virkelig sjekke ut Abzû. Livet under overflaten er simpelthen helt magisk, og endorfinene kaster seg over deg mens du opplever det ene magiske øyeblikket etter det andre. "Under the sea, darling it's better", som en viss krabbe en gang sa. Og det er også sant for Abzû.

Asura's Wrath

I dag lyder det nesten utenkelig, men i 2012 var ikke Capcom så godt omtalt. Talentene forsvant, og det så ut til at de kun fokuserte på underlige actionspill fra outsourcede utviklere. Men det betyr ikke at de alle var dårlige. Azura's Wrath, for eksempel. Det ble utviklet av CyberConnect2 og tilbød et unikt eventyr med øst-asiatiske guder med grafikk og layout som minnet om interaktiv animasjon. Spillet er åtte år gammelt og ble utgitt på forrige konsollgenerasjon, men det er like bra i dag som det var den gang.

Gravity Rush 2

Mange kjenner dets unike design, men det er likevel de færreste som ser ut til å ha spilt Gravity Rush 2, hvilket resulterte i at Sony stengte spillets online-servere etter kun et år. Det var ganske trist, da det er et unikt og underholdende eventyr med en fargerik hovedperson ved navn Kat. Det er på tide å vise Sony at Gravity Rush-serien har kommet for å bli ved å gi spillet den oppmerksomheten det fortjener.

Rive

Det finske studioet Housemarque har sikret at PlayStation-fans er mer enn velutrustet med shoot 'em ups. Rive gjør seg dog likevel fortjent til denne listen med sin alternative sidescrolling-action kombinert med Twin-Stick-shooting samt små puzzles. Tilføyer du brutal musikk, lekker grafikk, og pacing som får deg til å svette, så har du en oppskrift på suksess som vil få deg til å si "bare én runde til" en god håndfull ganger.

Shadow Complex Remastered

Selv om du kanskje tenker at dette er et etablert spill som alle burde kjenne (og det er det til en viss grad også), så er det dypt assosiert med et annet format, og vi vet at mange folk ikke er klar over at spillet overhodet er utgitt på PlayStation Now. Det er et av de beste Metroidvania-spillene noensinne, og det låner også elementer fra klassikere som Flashback og Metal Gear.

Silent Hill HD Collection

Da denne samlingen ble utgitt var det mange som klagde over at visse spill manglet. Og ja, Silent Hill 1, 4 og Origins er alle fraværende, men sånn er det bare. Men la oss konsentrere oss om hva som faktisk er her: to av de beste skrekkspillene gjennom tidene, og Silent Hill 3 er fortsatt en dubiøs nytelse å spille gjennom i dag. Med "dubiøs" mener jeg at det er så fandens uhyggelig at jeg føler meg helt håpløs og pysete når jeg spiller det. Men la ikke det stoppe deg fra å nyte den spillhistorien, som Konami virker så oppsatt på å få alle til å glemme.

Styx: Shards of Darkness

Noen ganger kommer det spill som vi ikke bryr oss om med det samme, men som på en måte appellerer til oss på andre måter enn via gameplay. Og her finner vi det vidunderlige Styx: Shards of Darkness. Det er som et spillbart eventyr med en praktfull hovedperson, kule stealth-øyeblikk, godt design og en verden som både ser og føles levende ut. Det fløy under radaren hos mange da det ble utgitt, men du burde virkelig sette deg ned og prøve det når du får sjansen. Du kan takke meg senere.

The Swapper

Du kjenner sikkert til de briljante indiespillene Braid, Fez eller Papers, Please, som utfordrer hjernen på en helt ny måte. The Swapper er nettopp et sånt spill. Din moral blir hele tiden utfordret mens du støter på unike puzzles, og du suges mer og mer inn i eventyret helt til slutten. Dessverre hadde The Swapper en skuffende lansering og ble oversett av de fleste, men på den andre siden betyr det at du sikkert ikke har prøvd det enda. Det er et spill som er vel verdt å sjekke ut.

Tokyo Xanadu Ex

Liker du Persona-spillene? Det er et virkelig dumt spørsmål, for svaret er jo "det gjør jeg, akkurat som alle andre med god smak". Derfor tenker jeg at det er på tide at du blir kjent med Tokyo Xanadu Ex. Det er et fullstendig ultrajapansk eventyr som aldri gjør ting lett for deg. Kanskje er det nettopp derfor det aldri fikk den samme oppmerksomheten som Persona - for det er rett og slett bare vanskeligere å sette seg inn i. Men gi det en sjanse, og snart henger du med de kule kidsa og ødelegger monsterportaler som aldri før.

Velocity 2X

Å bli kidnappet av romvesner er ikke noe å spøke med. Heldigvis kan løytnant Kai Tana ta vare på seg selv og er nå nødt til å komme seg vekk ved å skyte seg gjennom baner med et perspektiv som skifter mellom siden og toppen. Grafikken er stilfull, lyden er tung og styringen er perfekt. Hvis du ikke har lyst til å prøve denne gullklumpen på bakgrunn av min anbefaling, så gjør det for alle karakterene som har blitt tatt til fange av romvesner i spillet.

Du ser på Annonser

Og det var det. Ti fete spill, som du kanskje har misset blant alle storfangstene. Fortell oss gjerne hva du synes om dem om du sjekker dem ut!