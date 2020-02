Tiårets spill: Hollow Knight

Du ser på Annonser

Forrige tiår hadde en rekke gode spill, men for meg er det spesielt ett som skiller seg kraftig ut fra mengden. Team Cherry, et lite indie-team, åpner en Kickstarter-kampanje for sitt første spill i 2014. Kampanjen er en kjempesuksess og den australske trioen kommer i gang med arbeidet.

Så spoler vi fram til år 2017. Hollow Knight er endelig ferdig og lanseres til Windows, MacOS og Linux og slår umiddelbart an. Et år senere dukker det opp på konsollene.

Vi skal til kongeriket Hallownest. Et dystert sted som vitner om forfalt storhet og triste skjebner. Som en navnløs eventyrer er det din jobb å nøste opp i alle de løse trådene og finne ut hva som egentlig har hendt.

Todimensjonale metroidvania-spill har blitt en voksende trend det siste tiåret og Hollow Knight er et nytt skudd på en relativt overbefolket grein i så måte. Men selv om det på sett og vis ikke bidrar med så mye nytt, er det likevel gjort på en helt vidunderlig og unik måte. Det som kanskje skiller dette aller mest fra likesinnede spill er at alt av figurer er insekter. Bosser, fiender, alt. Møll, larver, biller, mygg og annet utyske befinner seg rundt alle hjørner. Og det er utrolig pent skapt.

Noe av det jeg setter aller høyest i spill er fortellerevne, evnen til å fortelle en historie med minimal bruk av tekst. Hollow Knight overforklarer ingenting og er alt annet enn tekstrikt. De fleste konklusjonene spillet har å by på må man nesten tolke seg fram til selv, og det er rett og slett strøkent skrevet.

Jeg klarer ikke å beskrive stemningen i dette spillet med andre ord enn dystert. Det er noe melankolsk og trist over alle områdene underbygget av ekstremt vakker og stemningsfull musikk fra Christopher Larkin. Men til tross for denne nedstemte tonen og den tidvis mørke settingen er dette et virkelig nydelig spill både grafisk og på fortellingsvis.

Områdene bærer preg av å være forlatte og stort sett kun befolket av fiendtlige insekter. De fleste plassene er mørke og triste, men noen steder har fargerike fargepaletter fullastet med planter og krystaller. Team Cherry har virkelig klart å trykke på knapper på hele følelsesregisteret. For de av leserne som måtte ha spilt dette, så vil jeg anta at ordet "Deepnest" er noe som klarer å framkalle nervøs svette og reiste hår på ryggen.

Hollow Knight er meget detaljert, og jeg lar meg fascinere over hvor vellaget det er. Noe av det mest minnerike for meg i så måte er en liten bille som står og hakker på veggen i en gruve. Han plystrer synger og er glad. Jeg snakket med ham hver gang jeg gikk forbi og han ble stadig mindre og mindre lystig. Mot slutten hadde han mørke ting å fortelle før han angrep meg, hvorpå jeg måtte ta livet av ham og så var han borte for alltid... Helt unyttig og irrelevant til historien, men likevel en kul anekdote.

Noe av det mest populære man kan gjøre i disse dager er å sammenligne vanskelige og utfordrende spill med Dark Souls. Stort sett føles disse slutningene litt kunstige, men Hollow Knight har virkelig en del til felles med Souls-spillene. Foruten den nådeløse vanskelighetsgraden, har man også her adoptert det faktum at man mister alt man har samlet når man dør. Også her får man muligheten til å gå tilbake å hente det tapte. Om man tør.

Og la det være sagt. Dette spillet er tidvis knallhardt. Noen av fiendene og bossene er særdeles utilgivelige, men man kan aldri klandre noen andre enn seg selv. Team Cherry har laget flere tunge plattformpartier på nivå med det verste Celeste har å by på. Kontrollene sitter heldigvis som en kule, og får man det ikke til er det lite annet å gjøre enn å bare bli bedre. Skulle man ha behov for enda flere utfordringer er det enda mer å hente av slikt i tilleggspakkene Team Cherry pumpet ut i etterkant av spillets suksess.

Det er åpenbart at gjengen bak spakene har spilt spill som Super Metroid og lært av det utrolig gjennomførte designet. Hollow Knight er svært veldesignet og absolutt alle områder har en mening. Det er hemmeligheter i alle kroker og man kan alltid bli belønnet med et eller annet selv om man ikke er der spillet helst vil at du skal være. Etter en relativt lineær start på spillet, vil alt plutselig åpne seg og man står rimelig fritt til å gå i hvilken retning man ønsker.

Jeg kunne sannsynligvis skrevet en hel bok om hvor mye jeg elsker Hollow Knight og alt som gjør dette bra. For meg er dette et virkelig mesterverk som kan konkurrere med de aller beste titlene fra store og velrenommerte spillprodusenter. Vesle Team Cherry skapte noe, som for meg er noe av det ypperste fra forrige tiår - ja, faktisk gjennom alle tider.

Du ser på Annonser

Og nå er det bare å glede seg til oppfølgeren Hollow Knight: Silksong. Er dette noe i nærheten av det første, så blir det både jubel og brus her i heimen!