Tid på skjermen - juni 2026

Sommeren er her, og du vet hva det betyr... Blockbuster-sesongen er over oss. Jepp, det er noen forskjellige godbiter for TV- og filmfans i løpet av juni 2026, men temaet for denne måneden er uten tvil de store kinopremierene, og det er noe som sannsynligvis vil vekke din interesse hver eneste uke. Det er episk drama, hysterisk morsom komedie, kosmiske eventyr og tåpelige dokumentarer i vente, så la oss ikke kaste bort tiden og hoppe inn i den siste episoden av Skjermtid.

Som alltid er det verdt å være klar over at vi har basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige lister og informasjon.

Masters of the Universe - 3. juni

Først har vi den etterlengtede live-action-filmatiseringen av Masters of the Universe, en episk historie som tar fansen med til Eternia for å se hvordan He-Man og hans nærmeste allierte slår seg sammen for å befri landet fra skurken Skeletors grep. Med en stjernespekket rollebesetning som inkluderer Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Jared Leto og flere, ser Masters of the Universe ut til å bli månedens eventyr-blockbuster, en tittel den vil få tøff konkurranse om å sikre seg.

Clarkson's Farm: Sesong 5 [Prime Video] - 3. juni

Elsk ham eller hat ham, Jeremy Clarkson vet hvordan man lager overbevisende TV, og det er grunnen til at vi fortsetter å strømme tilbake til Prime Video hver sommer for å se neste kapittel av hans morsomme dokumentarserie, Clarkson's Farm. Med episoder som lander i puljer i løpet av måneden, vil Clarkson, Caleb og resten av teamet fortsette å sette søkelyset på britisk landbruk og hva som skal til for å sette mat på bordet til forbrukere over hele landet.

The Legend of Vox Machina: Sesong 4 [Prime Video] - 5. juni

En annen Prime Video-serie som vil tilby episoder i partier i løpet av juni, den animerte The Legend of Vox Machina er tilbake denne måneden for flere fantastiske eventyr basert på Critical Role's berømte Dungeons and Dragons-kampanjer. Dette kapittelet av historien, som bringer tilbake stjernegalleriet av stemmeskuespillere, fortsetter et år etter hendelsene i sesong 3 og utforsker en verden etter at The Vox Machina ble skilt fra hverandre.

Scary Movie 6 - 5. juni

Vi har måttet vente i årevis på at denne ikoniske serien skulle komme tilbake på kino, men endelig er tiden inne for Scary Movie å brase inn på kinoer over hele verden. Denne stjernespekkede filmen med tilbakevendende legender som Anna Faris, Regina Hall og Marlon Wayans byr på morsomme parodier og sketsjer basert på ikoniske skrekkfilmer, og vil ta utgangspunkt i moderne suksesser som Longlegs, Wednesday, Squid Game og flere. Forvent deg mageknusende humor i dette sjette kapittelet i serien.

Cape Fear [Apple TV] - 5. juni

Mange vil være kjent med denne historien fra de utmerkede tidligere filmene, men snart kommer Cape Fear på TV med Apple TV, med Javier Bardem, Amy Adams og Patrick Wilson i hovedrollene, i en historie som utforsker hvordan en dømt morder forsøker å infiltrere og hevne seg på en familie av gifte advokater som opprinnelig hjalp til med å få ham bak lås og slå.

Disclosure Day - 12. juni

Det er ikke mange Stephen Spielberg-regisserte filmer vi får se i disse dager, så når det kommer en på kino, må vi sette pris på den med hver fiber av vårt vesen. Derfor vender den ikoniske regissøren tilbake til sci-fi-sjangeren med en historie som utforsker hvordan en gruppe modige individer ønsker å avsløre for verden at vi faktisk ikke er alene i universet. Disclosure Day tar utgangspunkt i det fryktinngytende elementet i dette premisset, og vil engasjere og uroe i juni.

Toy Story 5 - 19. juni

Det har allerede vært mange nostalgiske godbiter for fansen i juni, men nå melder Pixar seg på banen med den femte delen av Toy Story-sagaen. I dette kapittelet gjenforenes Woody, Buzz, Jessie og resten av gjengen, og vi får se hvordan de lever i en verden der teknologien i stadig større grad fanger de unges oppmerksomhet og erstatter tradisjonelle leker. Siden dette er en Toy Story-film, kan du naturligvis forvente at filmen vil by på en enorm rollebesetning og animerte bilder av ypperste kvalitet.

House of the Dragon: Sesong 3 [HBO Max] - 22. juni

Det har vært et travelt år for Game of Thrones-fans, da den utmerkede A Knight of the Seven Kingdoms debuterte i begynnelsen av 2026, etterfulgt av House of the Dragon som er tilbake i juni. Fantasyserien er tilbake med sin tredje sesong, der vi får se Targaryen-herskerne fortsette å kjempe mot hverandre i et forsøk på å sikre seg jerntronen, uavhengig av hvem de skader, dreper eller brenner i prosessen.

Avatar: The Last Airbender: Sesong 2 [Netflix] - 25. juni

Netflix hadde planer om å tilby tre sesonger med live-action-versjonen av Avatar: The Last Airbender, der hver sesong var skreddersydd til en av de tre sesongene i den animerte originalen. I juni i år kommer den midterste delen av den større historien til å debutere, når den andre sesongen lander og Aang og gjengen fortsetter å slå tilbake mot den dødelige Ildnasjonen, som fortsetter å presse og kvele den store verden.

Supergirl - 26. juni

DC-universet har stått litt i stampe siden det ikke har kommet noen ny serie siden Peacemaker ble avsluttet i fjor høst, men heldigvis er morgendagens kvinne her for å redde dagen. Milly Alcocks Supergirl debuterer i slutten av juni og byr på et intenst kosmisk eventyr der vi får se Krypton-helten håndtere rompirater og dusørjegere, og ellers fordype seg i hennes mørkere opprinnelse før hun klarte å nå jorden.

Jackass: Best and Last - 26. juni

Det er slutt for den legendariske Jackass-gjengen. Etter å ha risikert livet i flere tiår for å by på halsbrekkende komedie og humor, er Jackass-teamet klare til å presentere en siste omgang med sprell der absolutt ingenting er uaktuelt. Jackass: Best and Last er ikke for sarte sjeler eller de med en mer reservert humoristisk standard, og har som mål å sjokkere, skremme, sykeliggjøre og underholde når den har kinopremiere i slutten av juni.

The Bear: Sesong 5 [Disney+] - 26. juni

Det er ved veis ende for Carmy Berzatto og hans særegne samling av kokker. Den siste sesongen av The Bear vil snart debutere på Disney+, med det femte og siste kapittelet som skal avslutte historien og forhåpentligvis gi en tilfredsstillende avslutning på det anerkjente dramaprosjektet. Med denne finalen i tankene, kan du forvente tonnevis av skrik, slående kulinariske godbiter og oppsiktsvekkende kjendisopptredener, alt sammen mens den eksentriske Berzatto-familien og vennene deres tar farvel.

Og det var det. Nok et kapittel av Skjermtid er over. Husk å komme tilbake om noen uker når vi ser på hva juli 2026 har i vente for kinogjengere og strømmetjenestebrukere.