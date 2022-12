Tidenes beste spillsitater

HQ

Vi har ofte en tendens til å vurdere kvaliteten på spills historier basert på aspekter som karakterer eller det generelle plottet. Mens spillene på denne listen (i noen tilfeller) også utmerker seg på disse punktene, inneholder de også utmerkede sitater - de minneverdige replikkene eller filosofiske observasjonene som fester seg i minnet lenge etter at spillet er lagt på hylla. Selv om det utvilsomt er mange andre utmerkede sitater der ute, er disse etter min mening noe av det aller beste spillmediet har å tilby.

"Stand in the ashes of a trillion dead souls, and ask the ghosts if honor matters. The silence is your answer." - Javik, Mass Effect 3

Denne er låst bak DLC og vi er fortsatt ikke helt sikre på om ære betyr noe eller ikke, men Javik hjelper til med å gi Mass Effect 3 en viss følelse av storhet.

"You can't break a man the way you break a dog or a horse. The harder you beat a man, the taller he stands." - The Jackal, Far Cry 2

Far Cry 2 er det dystreste spillet i serien, så det godt at hovedskurken selv gir deg noen motiverende ord.

"What is man? A miserable pile of secrets!" - Dracula, Castlevania Symphony of the Night

Ifølge Legends of Localization var denne legendariske replikken ikke engang i den originale japanske utgivelsen, men ble lagt til i den engelske versjonen. Hvis det stemmer, fortjener oversetteren en plass ved siden av Dostojevsky, Kierkegaard og Sartre som en av eksistensialismens store stemmer.

"The Flames of Revenge? Couldn't even melt a marshmallow." - Vergil, Marvel Vs. Capcom 3

Det er passende at Vergil var en romersk poet med stor anerkjennelse, for denne replikken levert av hans navnebror da han beseiret Ghost Rider i slåssespillet Marvel Vs. Capcom 3 er ren poesi.

"I don't know you, and I don't care to know you." - NPC's, The Elder Scrolls IV: Oblivion

Mens Skyrims "an arrow to the knee" utvilsomt er den mest memeverdige replikken fra The Elder Scrolls-serien, skapte det strålende dialogsystemet i Oblivion noen virkelig bisarre og minneverdige samtaler mellom tilfeldige NPC-er. Min favoritt er denne som merkelig nok ofte blir brukt til å starte samtaler.

"War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other." - Nico Bellic, Grand Theft Auto IV

At hovedperson Nico Bellic leverer den inderlige replikken mens fetteren hans Roman nikker forsiktig og holder på å sovne illustrerer veldig godt den svarte og desillusjonerte humoren som gjør Grand Theft Auto IV så minneverdig.

That was too close. You were almost a Jill Sandwich! - Barry, Resident Evil

Jill Valentine blir nesten knust i hjel av et fallende tak, men heldigvis sørger partneren Barry for noe akuttpsykiatri ved å levere et av de beste sitatene noensinne.

"The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together, you cut yourself, your image keeps shifting. And you change with it." - Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Inspirert av den klassiske detektivfiksjonen til Raymond Chandler, spyr Max Payne ut like mange metaforer som han skyter kuler. Det er mye å velge mellom, men denne er nok den mest poetiske.

"In the dark times, should the stars also go out?" - Steban, the student communist, Disco Elysium - The Final Cut

Jeg kunne sannsynligvis ha inkludert hele manuset til Disco Elysium, siden det er det best skrevne spillet noensinne. Likevel begrenser jeg meg til bare ett sitat, og slev om mange av dem inneholder mer vidd og litterær teft enn dette, er det sannsynligvis det mest gripende av dem.

"Your mechs might have copper-wiring to re-route your fear of pain, but I've got nerves of steel." - JC Denton, Deus Ex

JC Denton er en av de kuleste hovedpersonene i videospillhistorien, der han det ene minuttet diskuterer historie og politikk med all selvtilliten til en full filosofistudent, mens han det neste leverer dødelige one-liners i ekte Arnold Schwarzenegger-stil. De påfølgende spillene inneholder også mange gode sitater, men originalen er en ekte gullgruve.

Husker du noen andre gode sitater? Du er mer enn velkommen til å legge dem til i kommentarfeltet nedenfor.