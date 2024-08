Tilbake til skolen og jobb med Kingston: Oppgrader sakene dine for høsten

DDR5 er den nye standarden for minnemoduler, og Kingston vil sørge for at du kan bruke RGB på dine interne komponenter for å få systemet til å se enda bedre ut.

Kingston har en lang historie med å tilby minne til forbrukere med 35 år i bransjen, og deres dedikerte spillminne i FURY-serien har også en lang historie med ferske oppgraderinger som DDR5-moduler mens de fortsatt bruker den lett gjenkjennelige varmesprederen med det store FURY-merket på siden. Vi ser nærmere i videoen under.

Nå som både det nye skoleåret og jobben har startet for de fleste er det viktig å ha et pålitelig og effektivt teknologisk oppsett rundt seg. Kingston Technology, verdens største uavhengige produsent av minneprodukter med over 35 års erfaring, tilbyr førsteklasses løsninger som holder deg i forkant av spillet. Fokuser på DRAM- og SSD-oppgraderinger for å blåse nytt liv i systemet ditt, og ikke bekymre deg hvis du fortsatt bruker DDR4 - Kingston kan hjelpe deg.

Oppgradering av systemets minne og lagring kan forbedre ytelsen betydelig. Moderne DRAM-moduler har høyere kapasitet og raskere hastigheter, noe som gjør dem ideelle for store arbeidsbelastninger og de nyeste spilltitlene som Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 og Call of Duty. Disse oppgraderingene sikrer raskere dataoverføringer, redusert ventetid og jevnere spilling, perfekt for både studenter og profesjonelle.

Kingston FURY DDR5 Memory: Ytelse og stil

Kingston FURY Renegade

Enten du vil lage innhold, multitaske eller flytte grensene for den nyeste spillene dine er Kingston FURY™ Renegade DDR5 det ultimate valget. Med hastigheter på opptil 8000MT/s og 18 tilpassbare RGB-lyseffekter, tilbyr dette høyytelses-RAM både eksepsjonell hastighet og slående visuell stil. Den er designet for å møte kravene til intens spilling og krevende innholdsskaping.

Kingston FURY Beast

Hvis du ser etter en minnemodul med høy verdi, er Kingston FURY™ Beast DDR5 ditt valg. Den leverer overlegne hastighetsforbedringer med automatisk overklokking opp til 6800MT/s og levende RGB-belysning. Tilpassbare profiler lar deg justere hastigheter og timing, noe som gjør den perfekt for å forbedre spillopplevelsen din på neste generasjons plattformer.

DDR4: En pålitelig opgradering

Hvis PC-en din har blitt tregere og du ikke er klar til å oppgradere til DDR5, tilbyr Kingston pålitelige DDR4-oppgraderinger. Økt minnekapasitet og hastighet gir et ytelsesløft som gjør systemet ditt mer responsivt og i stand til å håndtere dagligdagse oppgaver og moderate arbeidsbelastninger effektivt.

Den perfekte oppbevaringsløsningen på farten

Ettersom mer data blir opprettet hver dag, er de fleste av oss på jakt etter en kompakt, pålitelig og rask ekstern SSD-løsning for sikkerhetskopiering og overføring av data. Kingstons XS1000 og XS2000 leverer akkurat det, noe som gjør dem til de ideelle valgene for det kommende skoleåret og arbeidssesongen.

Eksterne SSD-er: XS1000 og XS2000

Kingstons eksterne SSD-er XS1000 og XS2000 har suverene design og kompakt portabilitet som er perfekt for bruk på farten. XS1000 gir pålitelig mellomtoneytelse med lese- og skrivehastigheter på 1050-1000 MB/s, noe som gjør den ideell for uformelle brukere. For brukere og profesjonelle på høyt nivå leverer XS2000 eksepsjonell hastighet med lese- og skrivehastigheter på 2000 MB/s, noe som sikrer raskere dataoverføringer og kortere ventetider. Begge modellene er grundig testet for å sikre kvalitet og pålitelighet.

Utstyr deg selv med Kingstons minne- og lagringsløsninger og opplev den perfekte blandingen av design, hastighet og pålitelighet. Sørg for at dataene dine alltid er sikkerhetskopiert og klare til å gå, uansett hvor den travle kalenderen tar deg.

