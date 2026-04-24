Tilbake til smia for Blades of Fire 2.0 med spilldirektør Enric Alvarez

Blades of Fire lanseres på Steam den 14. mai, med en myriade av forbedringer og nytt innhold som en del av 2.0-versjonen av spillet. I forkant av denne fornyelsen av en av 2025s skjulte actionperler, tok vi en prat med spillets regissør, Enric Alvarez, om hva denne oppdateringen bringer, og hvordan den gir en forbedret Blades of Fire -opplevelse.

Q: Blades of Fire ble først lansert for nesten et år siden. Hva har du lært i tiden som har gått siden da, som du har tatt med deg inn i 2.0?

Alvarez: En av de viktigste lærdommene våre er at det var en mulighet til å forbedre måten Blades of Fire ble introdusert for spillerne på ved lanseringen. Mange spillere nærmet seg spillet med forventninger som var formet av mer tradisjonelle actionspill - raskere tempo, umiddelbare tilbakemeldinger, konstante belønninger - og det skapte et misforhold mellom forventning og opplevelse. Spillet krever noe annet: tålmodighet, intensjon og en vilje til å forstå systemene. Når forventningene ikke er riktig innstilt, kan det føre til frustrasjon. Med 2.0 har vi ikke endret spillets kjerne - vi har vært tro mot den - men vi har jobbet med å gjøre intensjonen tydeligere, både i hvordan spillet presenterer seg selv og hvordan det kommuniseres.

Q: Blades of Fire 2.0 introduserer mye nytt innhold, og mye av det er dedikert til tilbakevendende spillere, hva kan helt nye spillere se mest frem til?

Alvarez: Blades of Fire er et spill som krever oppmerksomhet og belønner nysgjerrighet. Alle de nye systemene som ble introdusert i 2.0 viderefører den filosofien. Jeg vil si at 2.0 er en mer komplett opplevelse, med systemer vi opprinnelig ikke hadde tid til å implementere, men som nå gir spillet en meningsfull dybde. For eksempel kan Adso - Arans følgesvenn - nå gi våpnene du smir med magi, noe som gir nye og interessante muligheter i kamp.

Q: Hva slags tilpasninger og kraftige evner kan spillerne bruke med Adsos magi?

Alvarez: Adsos magi er ikke bare oppgraderinger - de er en forlengelse av våpenet ditt. De gir deg muligheten til å gi stålet ulike egenskaper som subtilt endrer hvordan våpenet oppfører seg i kamp. Noen forbedrer spesifikke spillestiler, mens andre åpner for nye taktiske muligheter. Men hovedideen er den samme: De erstatter ikke dine beslutninger - de forsterker dem. Våpenet er fortsatt ditt. Ansvaret er fortsatt ditt

Q: Er dette siste finpuss på Blades of Fire, eller kan vi forvente flere viktige oppdateringer/DLC-innhold i fremtiden?

Alvarez: 2.0 er et svært viktig skritt for spillet. Det representerer en betydelig forbedring av opplevelsen vi satte oss fore å skape. Når det er sagt, fortsetter vi å observere hvordan spillerne engasjerer seg i det. Hvis det finnes måter å utvikle Blades of Fire på, samtidig som vi holder fast ved spillets identitet, er vi åpne for å utforske dem.

Q: Hvilken sjef tror du vil gi spillerne den største utfordringen i Boss Revival Mode?

Alvarez: Sjefer i Blades of Fire handler ikke bare om reflekser - de handler om forståelse. Den samme sjefen kan føles helt forskjellig avhengig av hvilket våpen du bruker og hvordan du forvalter utholdenheten din. Når det er sagt, er det noen møter som krever en svært presis balanse mellom tålmodighet og aggresjon, og det er gjerne de spillerne husker best.

Q: Grafikken som er brukt i 2.0-versjonen av spillet ser litt mørkere ut, er dette noe dere ønsket å gjenspeile i det originale spillet?

Alvarez: Tonen i Blades of Fire har alltid vært dyster, men med 2.0 har vi lent oss litt mer mot kontraster og atmosfære. Ikke for å gjøre verden mørkere for sin egen skyld, men for å forsterke følelsen av at dette er en verden der stål - noe grunnleggende - har gått tapt. At fraværet preger alt.

Q: Det tilpassede elementet i kampene i Blades of Fire bidrar virkelig til at spillet skiller seg ut fra moderne fantasy-actionspill, etter min mening. Ser du på tilpasning som en måte å gjøre kampene mer forfriskende på?

Alvarez: For oss handler det egentlig ikke om tilpasning i tradisjonell forstand. Det handler om forfatterskap. I mange spill er kamp noe du tilpasser deg. I Blades of Fire er kamp noe du delvis skaper - gjennom våpenet du smir og valgene du tar. Det endrer hvordan hvert eneste møte føles, fordi du ikke bare utfører et system - du står overfor konsekvensene av ditt eget design.

Q: Blades of Fire er et spill som er drevet av sin fortelling. Med en så stor mengde innhold som kommer i denne 2.0-versjonen, var det noen gang fristende å legge til mer i fortellingen eller endre visse elementer i den?

Alvarez: Vi var veldig forsiktige med det. Blades of Fire presser ikke fortellingen sin på spilleren - den ber spilleren om å oppsøke den. Mye av verden forstås gjennom observasjon, samtaler og nysgjerrighet. Historien i Blades of Fire er ikke noe du blir fortalt - det er noe du avdekker. Og det fungerer bare hvis spilleren velger å engasjere seg i den.

Q: Hva er favorittvåpenet ditt som du har laget i Blades of Fire?

Alvarez: Det er alltid det som ikke fungerte i begynnelsen. Det våpenet du måtte justere, tenke på nytt og til slutt forstå - det er det som blir værende hos deg. For på Blades of Fire er et våpen ikke bare et verktøy. Det er en refleksjon av hvordan du tilnærmet deg spillet.