Tilbakeblikk: Pokémon-serien

Da jeg var barn var det et fenomen som herjet kloden som verst. Fenomenet ble kalt "Pokémon", en rimelig simpel greie som gikk ut på å fange fantasidyr man oppbevarte i en ball, for så å trene opp til å bruke i kamp. Dog fantes det knapt et levende menneske som ikke var bitt av denne basillen. Vi samlet og byttet på kort, figurer og andre objekter, vi sto opp hver lørdag morgen for å få med oss serien på TV og ikke minst, vi vandret rundt med en Game Boy Color i timesvis i håp om å bli den beste som ingen noensinne har vært.

På denne dag feirer Pokémon 25 år. Det hele startet 27. februar 1996, da to spill ved navn Pocket Monsters Red and Green ble lansert i Japan. I vår del av verden dukket disse spillene senere opp som Pokémon Red and Blue. Disse spillene fulgte en relativt enkel rollespillformel, der du (eller dine pokémon) stiger i nivå, måler dine krefter mot andre og utforsker ulike landområder. På tross av dette skulle det vise seg at populariteten til Pokémon skulle nå astronomiske høyder.

En gang for lenge siden...

I Pokémon Red and Blue følger du i fotsporene til en ung gutt. En dag han vandrer uvitende inn i et høyt gress, blir han stoppet av landsbyens professor. Han forteller at det kan skjule seg skapninger kalt pokémon i gressene, og at det derfor er farlig å trave hensynsløst rundt der. Professoren, ved navn Oak, tar deg med tilbake til laboratoriet sitt og lar deg velge din egen pokémon. Valget står mellom gresstypen Bulbasaur, vanntypen Squirtle og ildtypen Charmander. Og dette er starten på eventyret, hvor du navigerer deg gjennom en stor verden for å fange og trene pokémon, og utfordre andre trenere til kamp.

I etterkant av Pokémon Red and Blue har Nintendo stadig fylt på med nye spill i serien. Spillene har blitt delt inn i generasjoner, med et nytt antall pokémon i hver generasjon. Etter de originale 151 pokémonene, befinner vi oss nå i den åttende generasjonen, med et totalt antall på hele 898(!) Pokémon er i dag Nintendos nest mest solgte spillserie bak Mario, med over 368 millioner solgte kopier. Spillserien ga også utspring til mange andre suksessrike produkter, blant annet verdens mestselgende leketøymerke, samlekortspill, bøker, tegneserier, animeserier og en egen temapark.

Pokémons maskot. Den mest populære blant lommemonstrene og en figur selv bestemora di kan navnet på.

Man kan undre seg over nøyaktig hva det er som har gjort Pokémon til det massive fenomenet det har blitt. Forklaringen ligger kanskje i at det var en spillserie som introduserte en del nytt, samtidig som det blandet alt sammen på en svært velfungerende måte. Pokémon har alltid vært en meget gameplaytung spillserie, uten noen særlig utdypende historiedel eller virkelighetsnær grafikk. Den har et grunnkonsept som er lett å forstå, men som er svært omfattende når alle elementene settes sammen. Det er en perfekt blanding av utforskning, samling og kamper, som på merkverdig vis klarer å fokusere like mye på alle områder. Ikke minst har den også lagt stor vekt på å spille med andre mennesker, gjennom å bytte og ta i bruk pokémon mot hverandre.

Det er noe merkverdig vanedannende med det å samle på ting og Pokémon Red and Blue mestret dette ypperlig ved gradvis å introdusere nye pokémon i spillet, samtidig som det grupperte dem i ulike typer. Å være bevisst på hvilke typer som er sterke og svake mot hverandre er helt essensielt for å mestre Pokémon-spillene og det har gitt spillene et utrolig dypt, strategisk lag, ved siden av den enorme samlemanien. I senere tid har dette gjort Pokémon til nokså kompetitive spill, der spillere bruker enormt med tid og ressurser på å analysere, vurdere og eksperimentere med ulike pokémon, med mål om å skape det ultimate teamet.

Pokémon Sword and Shield er seriens foreløpig siste innslag.

Pokémon sitt unike konsept har også blitt til en spillserie for alle. Alt fra den ekstremt kamplystne, til den som synes all moroa ligger i å oppnå den største samlingen. Ikke minst er Pokémon en serie som har blitt selve varemerket for håndholdt spilling. Nær sagt samtlige spill i serien har funnet sted på Nintendos bærbare maskiner, helt fra den originale Game Boy, til Nintendo DS og Switch. Pokémon som et sosialt aspekt fikk også en kjempeboost i 2016, med lanseringen av Pokémon GO på mobilmarkedet. Det gjorde at Pokémon igjen ble en serie alle snakket om, og som definitivt har styrket dens posisjon som en av verdens mest kjente og populære spillserier som noensinne har eksistert.

På tross av en universal hyllest, har også Pokémon hatt sine kritikere. Noen av de mest troende kristne beskyldte tidlig spillene for å fremheve voldelige og overdrevne temaer, og særlig aspektet ved at pokémon utvikler seg, som de mente strider mot den bibelske tro. Dette stilnet ganske raskt ved at flere religiøse instanser, deriblant paven, gikk ut og sa at Pokémons fantasifulle oppfinnsomhet ikke på noen som helst måte var skadelig. Når det er sagt er det ikke bare de religiøse som har hatt sine meninger om franchisen. Dyrevernsorganisasjonen PETA har gått ut og beskyldt Pokémon for å støtte dyreplageri, Pokémon GO har fått skylden for at folk har gått på lyktestolper eller frontkollidert bilen og en episode i første sesong av animeserien, episode 39: Electric Soldier Porygon, ble tatt av luften fordi det ble ment den forårsaket epileptiske anfall hos japanske barn.

Selv med noen kontroverser på CV-en, har Pokémon holdt koken forbløffende lenge. For min egen del har Pokémon alltid vært en serie jeg har fulgt nøye, selv om min absolutte topp var i perioden fra generasjon 1 til 3. Jeg var blant de som samlet på kort og figurer, og fulgte ivrig med på Ash sin reise mot å bli en Pokémon-mester. Siden har det dabbet litt av, rett og slett fordi jeg synes serien har blitt for ensformig. Nye monstre, nye steder og en gradvis introduksjon av nye elementer er vel og bra, men konseptet som nå har vart i 25 år, klarer ikke lenger å fenge meg i like stor grad. Jeg følger likevel med på serien fra sidelinjen og kastet meg også på Pokémon GO-bølgen i 2016, hvor det hender jeg fortsatt logger meg på med jevne mellomrom.

Pokémon som globalt fenomen fikk virkelig et kick i 2016.

Det er ikke alle spillserier som kan skryte på seg å ha hatt en så stor betydning for spillmediet som Pokémon. Selv om vi som har fulgt serien siden begynnelsen kanskje begynner å bli forsynt, klarer Pokémon i aller høyeste grad å holde seg relevant ved å trekke til seg stadig nye målgrupper. Med det faktum ser jeg ikke for meg at Pokémon er en serie Nintendo kommer til å legge på hylla med det første, og det vil ikke forundre meg om Pokémon er et fenomen som fortsatt er aktuelt når vi teller opp 25 nye år.

Hva er ditt beste minne med Pokémon?