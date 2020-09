Tilbakeblikk: Tony Hawk og Pro Skater-serien

Du ser på Annonser

På 90-tallet var det en økende interesse for skateboard, både som idrett og hobby. Gateskatingen vokste seg særlig dominant og folk brukte dermed rullebrettene både for ren moro og som fremkomstmiddel. Denne trenden spredte seg etter hvert også til spillmediet, hvor selskapet Activision var overbevist om at et skateboardspill ville appellere til publikum, og da spesielt yngre spillere.

Utvikler Neversoft var på denne tiden en del av Activision og ble hyret inn til jobben, selv om de aldri hadde laget et sportsspill tidligere. Men litt inspirasjon fra Sega's arkadespill Top Skater og ekte skatere i X Games, skapte et solid fundament. Dog var det å involvere en viss herremann det som virkelig skulle vise seg å blåse prosjektet til himmels.

Tony Hawk var et populært fjes i skateverdenen på denne tiden og ble kontaktet av Activision og Neversoft, som la frem idéen sin for ham. Hawk ble imponert over spillets grunnleggende motor og kanskje spesielt utviklernes entusiasme over skating som idrett. Det faktum at han tidligere også hadde prøvd å få et slikt videospill til å se dagens lys, gjorde at han sa seg villig til å samarbeide med Activision. Og den 29. september 1999 ble Tony Hawk's Pro Skater lansert på PlayStation i USA.

Virtuell skateboarddrøm

Selv om interessen for skateboard økte rundt omkring i de ulike samfunn, var det ikke alle som kunne nå opp i verdenseliten. Jeg skal være den første til å innrømme at skating er ekstremt mye vanskeligere enn det ser ut til. Knapt å få til mer enn å løfte brettet fra bakken gjorde at skateboarddrømmen derfor var i ferd med å ryke, men en dag kom Tony Hawk plutselig rullende inn i stua.

Tony Hawk's Pro Skater ble en stor suksess, med både gode tilbakemeldinger og gode salgstall. Det gikk ikke mer enn knapt et år før oppfølgeren Tony Hawk's Pro Skater 2 dukket opp, et spill som for mitt vedkommende fortsatt er det beste i serien og sannsynligvis også topp 5 på PlayStation-konsollen generelt.

Det er nok flere grunner til at disse spillene ble så populære, men den totalpakken de leverte var av ypperste kvalitet. Blant annet med et kontrollsystem som fløt godt og med realistiske animasjoner, et forbløffende godt banedesign og et rikt utvalg av skatere å velge mellom. Her var det nemlig ikke bare Mr. Hawk som skulle tre inn i rampelyset, men andre velkjente skatere som Rodney Mullen, Steve Caballero og Bob Burnquist. Hver med sine egne, unike evnepoeng og skatestil.

Likevel var det nok variasjonen i gameplayet som utpekte seg mest. Pro Skater-serien har nemlig aldri handlet om bare å rulle frem og tilbake mellom rampene og snurre rundt så mange ganger man klarer. Her kunne man også samle bokstaver, lete etter skjulte videokassetter, utføre spesifikke triks på spesifikke steder og prøve å karre seg opp til høyest mulig poengsum. Siden hver runde hadde tidsbegrensning, var det aldri mulig å krysse av hele sjekklisten på en gang, slik at gjenspillingsverdien også ble rimelig stor. Ute i menyene kunne du kjøpe nytt utstyr som skateboard-"decks" og hjul, samt låse opp de merkeligste ting. Vil du skate som Spider-Man? Null stress.

Med alt dette i bakhodet var det kanskje ikke så rart at skateboardspillene falt i så god jord hos så mange spillentusiaster, men vi har ennå til gode å snakke om musikken. Ingen tilhengere av Pro Skater-serien vil noensinne glemme musikken.

Punkrockens inntog

Punk som musikksjanger stammer helt tilbake til 1960, hvor den sprang ut fra garasjerocken og begynte å blomstre på midten av 70-tallet. Likevel var det ikke før på 90-tallet den virkelig ble "mainstream" med flere store band på vei inn i rampelyset. Skating og punk har alltid gått hånd i hånd og det har også vært tilfellet i Pro-Skater serien. Sier jeg Superman med Goldfinger bør det i grunn være nok og man skal nok ikke se bort ifra at nevnte Goldfinger har fått en aldri så liten "boost" av PlayStation-spillene, særlig med tanke på at de har gått igjen opptil flere ganger i både Pro Skater, men også andre spillserier.

At skating og punkrock har gått som hånd i hanske i alle år er nok ikke så rart. Det er sagt at skatingen har sitt opphav i USA, der surfere ønsket å videreføre følelsen de fikk av å ri på bølger over til asfalten. Man tenker umiddelbart på USA når man hører ordet skateboard og hvilken annen sjanger enn punk er det som klarer å mane frem den klassiske, amerikanske følelsen?

Men selv om skatingen har vært dominert av punkrock har musikksamlingen til Tony Hawk-spillene alltid vært en ganske variert blanding. Kjente storheter som ACDC, NWA, Papa Roach og Motörhead har alle bidratt til at musikken i disse spillene er av øverste kvalitet og noe av det første man trekker frem når man mimrer tilbake til det tidlige 2000. For meg har det alltid vært fascinerende hvordan spillmusikk er med på å påvirke spillopplevelsen og i denne seriens tilfelle er det heller ikke snakk om egenprodusert musikk laget av spillskaperne, men eksisterende, lisensiert musikk. Likevel er det umulig å høre sanger som Superman, May 16 og Guerilla Radio uten at tankene vandrer rett over til Tony Hawk's Pro Skater.

"I want to say that probably three out of five people that know Goldfinger will mention Tony Hawk, say they found us through that video game, and then started listening to our band."

- John Feldmann.

So here I am, doing everything I can. Holding on to what I am. Pretending I'm a superman.

Bratt nedoverbakke

Suksessen til de første Pro Skater-spillene gjorde at serien ikke stoppet der. De to påfølgende årene kom nemlig både Pro Skater 3 og 4, i all hovedsak beregnet for den nye giganten på markedet: PlayStation 2. Disse to spillene anses også å være i toppsjiktet i serien og Neversoft fulgte så opp med to nye spill like etterpå. Tony Hawk's Underground 1 og 2 gikk kanskje under nytt navn, men formelen var fremdeles den samme. Med Tony Hawk's American Wasteland, Project 8 og til slutt Proving Ground i 2007, valgte Neversoft å takke farvel til serien og la andre få overta stafettpinnen. Det er vel ikke helt skivebom å påstå at det var her rampen begynte å peke nedover.

I ettertid har det vært gitt ut mye rart med merkenavnet Tony Hawk på, det aller meste av det relativt forglemmelig. I 2012 prøvde utvikler Robomodo seg på en nyversjon av de første Pro Skater-spillene, hvor det hele endte opp som et rimelig tynt og lite spennende prosjekt. Selv for en som elsker Pro Skater-serien var det fint lite å hente her, men selve bunnpunktet ble nok truffet når nevnte utvikler prøvde å gjenopplive Pro Skater-navnet på nytt. Resultatet ble det katastrofale Tony Hawk's Pro Skater 5 til PS4 og Xbox One.

Både grafikk som hører hjemme to konsollgenerasjoner tilbake og gameplay stappfullt av tekniske feil, gjorde at spillet ble regelrett slaktet, og utvikler Robomodo ble lagt ned like etterpå. Tony Hawk har brukt navnet sitt til litt av hvert siden starten på samarbeidet med Activision på 90-tallet, men akkurat dette er jeg rimelig sikker på at han regelrett gremmes over. I etterkant ble samarbeidet med Activision oppløst og med unntak av et mobilspill i 2018, ser det ut til at Tony Hawk og Pro Skater-serien er i ferd med å bli glemt. Helt frem til nå...

Det var kanskje dette Herr Hawk ønsket å gjøre etter å ha spilt Pro Skater 5.

Tilbake til det glade tusenårsskiftet

12. mai, koronaåret 2020, kunngjorde Activision et spill med tittelen Tony Hawk's Pro Skater 1+2, med en påfølgende trailer. Det viste seg så at Vicarious Visions, som står bak flere porter av tidligere Tony Hawk-spill, jobbet med en oppusset utgave av de to første Pro Skater-spillene. Det har blitt gjort før, tenkte kanskje de fleste da nyheten dukket opp, men dette prosjektet bør man ha vesentlig mer tro på enn forsøkene som har vært gjort så langt.

Vicarious Visions har vist at de kan lage gode nyversjoner med Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, i tillegg til det faktum at de visstnok skal ha fått tak i de originale kodene til Neversoft. Dette gjør at de i all hovedsak ønsker å lage en så identisk, men moderne utgave av de originale spillene som mulig. Flere av de gamle skaterne er hentet tilbake for å lage oppdaterte modeller til det nye spillet og det aller meste av den legendariske musikken er inkludert. Flere av de som har fått tidlig tilgang på spillet mener det er vel verdt besøket og kjøper du samlerutgaven av spillet, får du faktisk med et ekte skateboard. Signert Tony Hawk.

Med det ser det ut til at skating nok en gang er tilbake på moten. Undertegnede er i hvert fall veldig klar til å dra 20 år tilbake i tid for å oppleve skatedrømmen på ny.